疫情進逼華府！馬里蘭州首證實3人確診海外感染　州政府發布緊急狀態

▲美國華盛頓特區及鄰近的維吉尼亞州迄今沒有出現確診病例。(圖/路透)

記者詹雅婷/綜合報導

美國馬里蘭州5日晚間證實,該州首度出現3名新冠肺炎(COVID-19)確診患者,3人均為蒙哥馬利郡(Montgomery County)當地居民,是在海外旅遊時被感染,目前病況穩定,現正接受居家隔離。只不過,州長霍根不願針對一行人的海外旅遊史發表任何言論,也沒有透露3人是在哪間醫院接受檢測。

綜合華盛頓郵報、WUSA 9等外媒報導,患者為一對70多歲已婚夫妻及一名50多歲婦女,在海外旅行結束後,於2月20日返抵馬里蘭州,3人也意識到自己出現類似症狀。到了本月3日,州政府接獲3人本周的狀況後,讓一行人於4日上午進行病毒檢測,州政府在5日上午得知檢測結果。

州長霍根(Larry Hogan)5日晚間召開記者會發布消息時,同時宣布馬里蘭州進入緊急狀態。

The state’s Public Health Laboratory in Baltimore has confirmed the first three positive cases of novel coronavirus in Maryland. The patients, who contracted the virus while traveling overseas, are in good condition.