委內瑞拉總統呼籲「女人生6子」　國家太窮害嬰兒死亡率↑30%

▲委內瑞拉總統馬杜洛。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者曾筠淇／綜合報導

委內瑞拉的總統尼古拉斯.馬杜洛（Nicolás Maduro）日前在電視轉播中表示，為了國家的利益著想，「每個女人都要有6個孩子」。這段話引起了委內瑞拉人民的憤怒，政治家馬努埃拉.玻利瓦爾（Manuela Bolivar）也在推特上表示，婦女營養不良而無法餵食母奶，且又沒錢買嬰兒食品，馬杜洛根本不懂民間疾苦。

據《衛報》報導，許多委內瑞拉人為了逃避嚴峻的社會經濟危機，決定離開自己的國家。總統馬杜洛為這個狀況提出了「新穎」的解決方法，他在電視轉播上表示，為了促進婦女的醫療保健，「每個女人都要有6個孩子！每個人！為了國家的利益！」

#3Mar Nicolás Maduro invitó a las venezolanas "a parir. Todas las mujeres a tener 6 hijos para que crezca la patria". #TVV #TVVNoticias Vídeo: Cortesía. pic.twitter.com/v9s0x8GzI5 — TVV Noticias (@TVVnoticias) March 4, 2020

馬杜洛的這段話立刻引起民眾的反彈，因為整個社會都感受到經濟危機的嚴重性，但總統卻還提出如此「新穎」的想法。委內瑞拉的中央銀行表示，去（2019）年的通貨膨脹率達到10000%，且從食品到醫療用品，幾乎都有普遍的短缺情況出現。

據聯合國兒童基金會的數據指出，兒童營養不良的比例約為13%。另外委內瑞拉雖然從2017年就沒有公布嬰兒死亡率的數據，但當時衛生部所公告的數據則顯示，去年有1萬1466名兒童死亡，嬰兒死亡率上升了30%。

政治家馬努埃拉.玻利瓦爾也在推特上表示，「醫院無法正常運轉，疫苗短缺，婦女因為營養不良而無法餵食母乳，不然就是因為負擔不起而無法購買嬰兒配方食品。」

No sirven los hospitales, escasean las vacunas, las mamás no pueden lactar porque están desnutridas y menos comprar fórmula porque es impagable, migración forzada por la emergencia humanitAria. DISOCIACIÓN PSICÓTICA TIENE MADURO Y TODO EL RÉGIMEN cuando dicen cosas cómo estás. https://t.co/2ayRaPQRv6 — Manuela Bolívar (@manuelabolivar) March 3, 2020

婦女權利團體也強力抨擊這個方案，「我們婦女不僅僅是子宮，我們是有權利的公民。」

馬杜洛先前就曾因為對民眾的艱困生活毫不關心而遭受批評，現在又提出「婦女要生6個小孩」的想法，因此還有分析家認為，馬杜洛不只是不敏感的人，甚至還可能是刻意說出這番惡意言論。