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從SARS就想研發冠狀病毒疫苗　專家悲述「停工最現實原因」釀全球崩潰危機

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▲新冠肺炎,新冠病毒,疫情,研究,武漢肺炎。（圖／達志影像／美聯社）

▲新冠肺炎在全球蔓延，現今仍無解。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳亭伃／綜合報導

新冠肺炎在全球延燒，至今部分國家醫療機構傳出疫苗原型已經出爐，4月份可望進行到臨床試驗，然而專家表示，這僅是疫苗研發之路的開端，因為臨床試驗後需要經過一年至一年半的時間，確保對人體不會造成太大的作用與負擔。然而近日國際抗病毒研究學會（ISAR）主席就表示，其實早在SARS之後，國際就錯失過機會，原本已經投入研究卻遭到經費限制。

綜合外媒報導，2002年～2003年爆發的SARS在全球造成700多人死亡，即便僅在中東蔓延的MERS也造成850多人死亡，前兩次的病毒疫情爆發，一度讓許多國家、國際組織投入大量人力與組織，想要制定治療、疫苗計畫，甚至包括許多後續的冠狀病毒研究，但最後卻沒有「合作」的成果，就如同現在一般各自悶著頭努力。

耶魯大學衛生政策教授施瓦茲表示，「疫情只要冷卻或市有出現其他替代話題時，大家對疫情的注意力跟投資就會減少，在SARS與MERS期間國際曾投入大量的資源想要續了解這些病毒。」然而最後卻無疾而終。

▲▼新冠病毒,新冠肺炎,Nexu Science Communication工作室和愛爾蘭都柏林大學三一學院共同公布的新型冠狀病毒電腦繪圖模型。（圖／路透）

▲專家表示若SARS當時有致力研發，恐怕現在也不會難以收拾疫情。（圖／路透）

此外，法國國家科學研究院專家也指出，過去歐盟成員國曾在SARS疫苗之後提出共同研究計畫，但2008年因為金融危機而壓縮到研究經費。國際抗病毒研究學會（ISAR）主席內茨則表示，全球在SARS過後錯失了機會，「倘若當時積極投資研究，尋找對冠狀病毒有效的藥物，或許對於現在的新冠病毒，就不會有這麼多人因此死亡。」

然而內茨也表示，要找到新冠病毒的有效疫苗、藥物初步估計需要花到3億歐元左右（約台幣100憶），當時看起來是一筆很大的資金需求，「但對比現因新冠肺炎的全球經濟損失，已經微不足道。」另外專家也警告，當人類持續破壞動物棲息地，讓許多野生動物走入人類生活，恐怕也將帶來更多的冠狀病毒傳播。

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