她生產過程見「嬰兒被推回產道」　護理師最後一拉…竟扯斷新生兒頭顱！

▲烏干達孕婦生產過程小孩頭顱遭扯斷。（圖／示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者陳亭伃／綜合報導

一般孕婦在臨盆時，都會希望可以透過舒服且自然的方式生產。烏干達日前一名21歲孕婦因為想要自然產，在醫院等了4天床位之後，終於能夠進行催生生產，然而在生產的過程中，疑似因為助產師失誤，導致嬰兒的頭遭到扯斷，事後女子崩潰表示，「過程中看到醫護人員扭動拉著嬰兒，就知道一切都太遲了」。

根據英國《每日星報》報導，烏干達孕婦穆薩琪（Lilian Musazi）原本帶著開心的心情準備當媽，未料在當地醫院等待4天後好不容易有了免費的床位，準備進行催生自然生產。

然而就在生產的過程中，嬰兒的臀部先出來，這讓在場的醫護人員手忙腳亂之下，竟將小孩強行推回產道，並且要求一名更加老練的護理師來協助。這名老護理師到場後，將手伸進產道，接著拉了一下嬰兒，並且以扭動的方式開始拖拉嬰兒出來。

穆薩琪被護理師的動作嚇哭，但醫護人員卻表示，「如果現在要離開也可以」。最後該名年長的護士將穆薩琪的小孩拉出來後，眾人才發現嬰兒已經死亡，甚至頭顱因為拉扯的力量過大而被扯斷。

穆薩琪回想看到自己孩子的樣子，仍痛心的表示，「孩子出來的時候，腳都還在動，但是孩子的頸部有個大洞，頭被扯下來」。穆薩琪的丈夫表示，孩子的死狀相當悽慘。全案目前當地警方已經受理，將追究醫療疏失責任，嬰兒屍體也被送往健康中心進行驗屍。