追新冠肺炎總帳？路透：新冠肺炎前「中國就同手法處理非洲豬瘟」

▲在新冠肺炎前，中國曾秘密力抗非洲豬瘟。（圖／非當事豬／路透社下同）

記者陳亭伃／綜合報導

新冠肺炎蔓延，不少國際分析都直指中國應會最大病毒起源地，並認為中國政府對於病毒嚴重性警覺性低，刻意封鎖真實數據與消息。對此《路透社》5日一篇報導指出，中國面對新冠肺炎與19個月前的非洲豬瘟，其實都在用同樣消極的做法面對，最終釀成國際重大病疫。

根據《路透社》報導，中國在1月9日報出第一起新冠肺炎死亡病例後，曾被國際要求提出真實數據與資訊，然而當時中國卻表示，「疫情已經受到控制」，未料不到2周，中國幾乎全部省份都淪陷，且開始出現國際確診，中國才意識到新冠肺炎不像過去流感般能被控制。

報導中指出，早在新冠肺炎爆發前，中國曾在面對非洲豬瘟上處理態度也相當不佳，有多名養豬戶出現豬瘟疫情，想要往上通報卻遭到當局吃案，表示「如果報出去就有麻煩了。」在過去19個月中，中國對於非洲豬瘟的對應工作一直相當保密，根據業界估計，因為豬瘟已經讓中國生產的豬肉減少一半以上，甚至讓全球減少4分之1的豬肉市場，導致全球豬肉價格飆升。

▲外媒質疑中國處理新冠肺炎與非洲豬瘟一樣消極。

感染非洲豬瘟的症狀出現食欲不振、高燒、腹瀉、皮膚變紅，一周內就可能死亡，目前也尚未有治療方法，專家建議可以將感染豬隻、同豬圈的豬隻撲殺。《路透社》指出，中國出於政治後果，官員避免許多疫情報告，出現大批死亡案例時，反而拒絕進行檢測。

直到去年7月，北京出了新的規定要求屠宰場對豬隻進行病毒測試，但感染豬多到防不勝防，澳洲2019年9月曾進行一項研究，針對在澳洲機場沒收的中國肉品進行測試，竟有48％含有豬瘟。

如今中國面對新冠肺炎疫情，數據真實性與處理方式雖備受質疑，但疫情已蔓延國際，即便各國想在追溯責任，恐怕也已經沒有意義。只盼中國未來在遇到類似新冠病毒、非洲豬瘟的重大病疫狀況時，能有更好的應對政策。