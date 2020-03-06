「至尊公主號」全船待檢測！澳媒踢爆：至少15人染新冠肺炎

▲至尊公主號目前停靠在加州外海。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

美國加州首位感染新冠肺炎死亡的71歲老翁，曾在上月11日至21日搭乘「至尊公主號」郵輪，船上2500名曾和這名老翁同船。《路透社》指出，目前至少有35名乘客和組員出現疑似症狀，美國疾管中心CDC已要求郵輪改航回舊金山，澳洲媒體更踢爆，船上至少有15人的檢驗結果為陽性。

《路透社》報導，舊金山緊急管理署主任卡羅爾（Mary Ellen Caroll）5日在記者會上表示，「至尊公主號」（Grand Princess）已提前結束為期15天的行程，提前返懷加州外海，船上共有2383名乘客和1100名船組人員，其中至少有35名乘客和組員出現疑似症狀，初步估計有近百人需要檢測。

▲直升機投遞檢測包到至尊公主號上。（圖／路透）



澳洲媒體《9NEWS》更踢爆，船上有15人的檢測結果為陽性，但正確資訊仍需待官方釋出。目前海岸警衛隊已透過直升機將檢測包送至船上，加州州長紐森（Gavin Newsom）表示，必須等到檢測完後，所有人才可以下船，確切時間還未定。

美國過去24小時內確診病例數快速增加，目前確診新冠肺炎人數為211人，死亡人數達12人，全美各地如臨大敵，多個州宣布進入緊急狀態。

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