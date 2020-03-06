像N95！大眼妹教DIY透氣「胸罩口罩」...網害羞：誰敢戴

▲ 朝比奈夢乃將家中舊胸罩製成「另類布口罩」 。（圖／翻攝自「朝比奈夢乃」推特）

實習記者羅明輝／綜合報導

新冠肺炎疫情持續蔓延，重災區日本也出現口罩供不應求的情況。為了應急，不少人開始各出奇招，挑戰使用不同的材質，加工製成臨時口罩。其中，就有名正妹在推特分享自製的「胸罩口罩」，儘管製作方式簡單，口罩也很透氣，不過許多網友看了都紛紛留言「要實際戴上出門實在好害羞…」

網友「朝比奈夢乃」3日在推特發文，分享自己在口罩短缺的情況下，將家中舊胸罩改裝成布口罩的過程。她先是將胸罩從中間剪斷，其中一半留下單邊肩帶，另一側也縫上肩帶，不用繁複的步驟就做出了「胸圍口罩」。

從朝比奈po出的照片可見，由胸罩製成的「藍色蕾絲布口罩」戴在朝比奈的臉上大小適中，就像N95相當緊貼。對此，她也表示，「蕾絲非常適合女生，實際戴起來相當透氣，目前還沒有試過長時間配戴…」

▲ 朝比奈夢乃分享「罩杯口罩」製作過程 。（圖／翻攝自「朝比奈夢乃」推特）

這則貼文一出，立刻吸引1.5萬人分享、6萬人按讚，不過雖然製作方式並不困難，但大部分網友仍留言表示，「實在是沒有戴出門的勇氣…」、「好像是很漂亮口罩，但我無法…」、「戴著會害羞，看到的人也會害羞吧。」、「男性戴的話會，根本就是明目張膽的變態吧」、「感覺超不衛生的，而且它能防菌嗎」、「看著就覺得很不透氣耶…戴久會不舒服吧。」

另外，也有其他網友分享自己的「胸罩口罩」成果，不過似乎是因為罩杯比自己的頭還要大出不少，實際配戴之後，整張臉竟然都被「胸罩口罩」給包住。

▼ 其他網友也嘗試「胸罩口罩」，但因為罩杯太大，直接把整張臉蓋住 。（圖／翻攝自hcupadman推特）