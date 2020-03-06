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疫情殺爆美股！道瓊崩洩近千點　歐股跌幅逾1.5%

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▲▼美股黑色星期一大跌。（圖／達志影像／美聯社）

▲美股大跌。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉國吏／綜合報導

市場對全球新冠肺炎疫情疑慮未減，美股周四開盤暴跌，道瓊工業指數狂洩765點，標普500指數同樣下跌2.1％，那斯達克指數則下跌2.3％。收盤道瓊下挫969.58、跌幅3.58％，收26121.28點；那斯達克下挫279.49、跌幅3.1％，收8738.60點；標普500指數下挫106.18、跌幅3.39％，收3023.94點；費城半導體指數下挫55.54、跌幅3.1％，收1734.03點。

隨著世界各國擴大隔離與旅行限制，市場對於新冠病毒疫情持續憂慮。美國加州在出現首宗死亡病例後，已經宣布進入緊急狀態。市場的擔憂帶動美國國債和黃金等避險產品需求，使價格上漲了近1％，10年期美國國債殖利率則下降至0.94％水準。

市場震盪讓華爾街本周像在坐雲霄飛車，過去3天內投資人至少兩次目睹道瓊指數暴漲暴跌破千點。美國民主黨總統初選，前副總統拜登選情告捷後，醫保類股立刻帶領美股決定大反彈，周三收盤飆漲近1200點。

另外，歐洲也因新冠肺炎在中國境外地區快速擴散、疫情對航空業營運產生的更多衝擊影響，3大股市跌幅都超過1.5％。英國倫敦FTSE 100指數下挫110.16點，跌幅1.62%，收在6705.43點；德國法蘭克福DAX 30指數下跌182.97點，跌幅1.51%，收在11944.72點；巴黎CAC 40指數挫跌103.79點，跌幅1.90%，收在5361.10點。

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英國爆新冠肺炎首死！義大利激增769例　累計近4000確診
疫情殺爆美股！道瓊崩洩近千點　歐股跌幅逾1.5%
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