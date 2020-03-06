紐約再添2例確診無疫區旅遊史　已出現社區感染全美11死

▲紐約爆社區感染後，再爆2例確診。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊庭蒝／綜合報導

紐約市市長德布拉西奧（Bill de Blasio）當地時間5日宣布，在出現1名社區感染患者後，今天又新增2例確診病例，總確診病例為13例，目前2人都在加護病房內隔離觀察中，而且都沒有到疫區的旅遊史或與確診病患接觸，目前還在調查感染途徑。

根據《路透社》報導，確診病患分別是40多歲的男性與80多歲的女性。比爾對美國疾病管制與預防中心呼籲，希望美國疾病管制與預防中心可以增加檢驗試劑的供應量，面對疫情要提高檢驗的速度，「否則我們將無法遏制疫情的發展。」

New York confirms two more coronavirus cases, state total at 13 https://t.co/HfcTqPCtyB pic.twitter.com/AeG6KKP6QX — Reuters (@Reuters) March 5, 2020

截至4日為止，美國因新冠肺炎至死的人數為11人，首例出現在加州，州長長紐瑟姆（Gavin Newsom）也在同一時間宣布全州進入緊急狀態。

根據CNN報導，第1名社區感染患者尚不清楚感染源，足跡廣及紐約各地。他在曼哈頓的路易斯與賈爾伯茲（Lewis and Garbuz）律師事務所上班，家住在郊區的威斯特徹斯特郡（Westchester County）。現在已知被他傳染的有他的妻子、就讀大學的兒子、就讀高中的女兒，以及開車載患者就醫的鄰居。當局已經因此要求至少1000人進行在家自主隔離，包括兒子就讀的大學的同學，以及女兒的高中同學等。