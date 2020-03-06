　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
財經 財經焦點 房產雲 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產聚焦 | 保險

胡晴舫：送創作者站上世界殘酷舞台

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼ 。（圖／記者遠見雜誌攝）

文/蕭玉品 攝影/池孟諭

2018年底，「文化內容策進院設置條例」三讀過關，首任院長由知名作家胡晴舫擔任。向來低調沉靜的她，如何走向喧鬧的鎂光燈，帶領台灣的文化產業大步邁進？

有個古老的寓言是這樣的。

荷蘭鄉下有個男孩，偶然發現水壩破了一個小洞，滲出海水。於是，他用手指堵住洞口，在那裡站了整夜，隔天清晨才被經過的農夫發現。最終，少年守護了全村。

請繼續往下閱讀...

胡晴舫就像這個小男孩，想為台灣撐住一面牆，一邊守護文化自主性；但一登上牆頭，就能躍向全世界。

台大外文系畢業的她，美國戲劇碩士，書寫小說、散文多年，曾獲金鼎獎圖書類文學獎，著作多達12本。外界對她的印象大多停留在作家，她也自認本命是寫作，在台灣、香港、新加坡等中文媒體執筆專欄20年。

然而，去年9月開始，作家之外，胡晴舫又多了個文化內容策進院（以下簡稱文策院）院長的身分。

向來低調沉靜的她，開始挺身走向喧鬧的鎂光燈和紅毯。

「從現在開始，大家要習慣文策院的身影，」在新加坡亞洲電視論壇活動上，胡晴舫說。

攤開行程表，她馬不停蹄，前腳才出席KKBOX風雲榜頒獎典禮，後腳又率團參加柏林影展，中間同步整理院內業務，並持續拜訪文化界人士。

多元跨界資歷成出線關鍵

過往，她是作家，只要家裡冰箱有足夠食物，她穿著一條睡褲，就能足不出戶，但現在，她連洗衣服的餘裕都沒有。每天早上，她9點進辦公室，接著就像陀螺般，直轉到晚上9點。

胡晴舫笑稱，她理解文策院在民間期待下成立，卻還真沒想到能忙成這樣。

2018年底，胡晴舫辭去香港光華新聞文化中心主任的職位，埋首寫作，直到去年6月，新書《群島》出版，才剛完成長期處於忙碌下的自我修復，書還沒打完，9月底立即走馬上任。

消息公布，她的臉書湧進一片賀喜，「他們（文策院董事）就默默決議是我了，」原先就位列董事的胡晴舫，莞爾一笑。

文策院董事長丁曉菁指出，找胡晴舫擔任院長，就是要借重她在國際文化事業與創投的經驗，以及對國際大都會文化市場趨勢的敏銳度。

KKBOX亞太區董事總經理施盈良也認為，找跨界人才來帶領文策院，是新鮮的嘗試，「至少態度更開放。跨界人能理解各領域遇到過的問題，有更多機會創造不同火花。」

翻開胡晴舫的經歷，她其實不是太純粹的作家，「吾少也賤，故多能鄙事，」她戲稱。

打從念台大外文系時，胡晴舫出於對戲劇的關注，便到劇場工作，累積對社會、人群的興趣。

在美國威斯康辛大學麥迪遜分校拿到戲劇碩士學位後，胡晴舫決定返台找工作。

有意思的是，高舉女權主義大旗的她，卻被《花花公子》中文版雜誌主動叩門，她應允後，不到30歲，就當上總編輯。1999年，香港開始對大中華文化市場產生興趣，商界、銀行需要文化背景出身的人才，她便被延攬進香港創投公司。

這些跨界經歷，讓胡晴舫吸收到不少養分。她回顧，在《花花公子》，她跳脫原生家庭的中產階級背景，碰到原本人生道路不會輕易出現的人；進入投融資市場後，她熬夜學看數據、報表，在北京、上海、香港間奔波，雖然辛苦，卻養出一身技能。

2016年之後，她接下文化部駐港機構—香港光華新聞文化中心主任的職務，負責推動台港間文化合作與交流。這是她第一次投入公共事務。

任內，她促成國光劇團和香港管弦樂團在香港文化中心的大型演出，兩場2000人位置的場子，破紀錄售出九成票，成功商轉《台灣月》活動。

要讓台灣軟實力被國際看見

那些移動的日子，養出胡晴舫新鮮的眼光。過去20年，她在香港、巴黎、東京、紐約等地穿梭，即使常回台灣、持續出版新作，卻沒有真正長住，這讓她目光清明，將台灣看得晶亮。

她舉例，許多人不會講英文，卻聽英文歌，同樣的，林生祥的客家音樂沒人聽得懂，一樣有好多人愛聽，「自由環境長出來的東西特別美好，邊緣性是我們美麗的一部分。台灣能迎合主流市場品味，也能繼續保持價值。」

她自承，這次接任院長，一方面得趕緊接地氣，補足劣勢，但也有些優勢，「我有純粹的國際觀點。我和全球的觀眾一樣，是坐在紐約、巴黎、東京看台灣的作品。」

事實上，早在2010年，《文化創意產業發展法》公布施行後，文化部原擬設立財團法人文創院，但直到2018年底，文策院設置草案通過後，才開始快馬加鞭地全速推進。

這段期間，鄰近的南韓整合各種文化中介組織，成立韓國文化振興院（KOCCA），成功在國際間創造「韓流」。韓國電影《寄生上流》以非英語片之姿，拿下奧斯卡最佳影片大獎，讓許多人熱切討論，台灣能否產製出這樣的作品。

「台灣絕對有實力急起直追，關鍵在資源有沒有被好好運用，」貝殼放大創辦人暨執行長林大涵，計畫成立的投資型集資計畫子公司天使放大，正在向文策院申請基金。他認為，文策院遲到總比不到好，台灣的群眾募資比人家晚起步，現在也做得有聲有色。

長期做為一名獨立創作者，胡晴舫感同身受台灣文化工作者迫切面臨的困境。「有本小說，壓在我心裡已經20年了，為什麼寫不出來？」胡晴舫反問。

產量固定的她很清楚，台灣創作者一身處手工業，前期IP（智財權）的孵化、開發，都得自己來，沒有資金、沒有後援，產業鏈相當破碎。相較之下，國外有完整的產業鏈，支持一個作家一次可能就是三年，作家專心產出作品後，只要往後送，產業自有一套生產和販賣邏輯。

打造文化內容產業生態鏈

而台灣產量不足，市場規模又有限，加上文化內容屬無形資產。過去，觀眾人數、電影票房等資料難以被量化評估，導致投資方因為看不懂，紛紛卻步，形成惡性循環。

對此，胡晴舫不斷強調，文策院要為台灣創作者打造健全環境，掌理100億的國發基金，要扮演點火功能，帶動民間投資，讓創作者無後顧之憂產出更強壯的作品，能自行選擇市場。

目前，文策院設立內容策進、文化金融、全球市場和策略研究處四個業務單位。

胡晴舫解釋，內容策進處負責催生、扶植好IP。有了好內容，就交由文化金融處，以市場機制協助商轉，媒合資金，有好的標的，國發基金也能投資。

全球市場處則將台灣的好內容，與世界接軌，文化部的商展已陸續轉移至文策院，未來文策院一年要籌辦超過20個展，包括影展、書展、授權展等。所有資訊會回到策略研究處，建立大數據資料庫，產出產業調查報告，創作者也能據此產出好IP。

2月底，文策院與導演蔡明亮的《日子》，以及去年金馬創投評選獲獎的《氣》《神人之家》等作品，一行人浩浩蕩蕩前往柏林影展，為台灣IP做各種嘗試。

胡晴舫提到，電影《返校》改編自遊戲，帶書去影展、帶電影去書展，都是新的可能，「我們鼓勵面對市場機制，文策院就要送這些創作者上世界殘酷舞台，之後就是創作者的事了。」

根據《2018文化創意產業發展年報》，台灣文化產業的從業人數，已有26萬人，超過台灣人口的1％，產值則從2016年的8265億元，成長至2017年的8362億元。

上升數字顯示台灣文化產業仍具潛力，胡晴舫指出，應該有更多人進入這個產業，「我們要讓年輕人願意前仆後繼進來，不是覺得在這個產業就沒有前途。要拿掉他們的掙扎。」

畢竟，文學上成功如她，年輕時也曾經覺得自己被埋沒，「不能只看檯面上的創作者，其實還有更多人能做這件事，他們可能只是在等待一個機會或切口，」她分析。

未來，文化部就專做補助，文策院則負責投融資。台北藝術大學藝術行政與管理研究所所長于國華認為，至今，台灣文化補助和投融資的兩條腿終於健全。但他提醒，文化部和文策院要讓補助與投融資相輔相成，「文策院未來的成功絕對不是國發基金100億，而是這100億外的更多億，包括教育、人才等環節的完備。」

不論先前擔任香港光華新聞文化中心主任，或是此次接下文策院院長，胡晴舫都有過猶豫，畢竟她人生的開創，都留在了寫作，但父母總希望她能為社會多做點有意義的事。

「對於公共事務，我可能就像那位荷蘭少年，扮演堵水壩的守護角色吧！」她說。

胡晴舫終究要回去寫作的。但這回當了文策院院長，堵過水壩，或許五年後，當她再拾起那部壓在心頭超過20年的小說時，就能舉重若輕了。

【本文摘自遠見雜誌3月號；更多文章請上遠見雜誌官網：https://www.gvm.com.tw/
【立即購買遠見雜誌3月號：http://bit.ly/2vqflDX

ET快訊
院內感染病室「床欄杆、床墊、浴室」都有病毒　張上淳：洗手很重
嗆「我武漢回來的」被起訴首例！51歲男超慘下場曝光
劉真驚傳清晨病逝　北榮氣炸說話了
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

躉售物價總指數連10個月下跌　2月較上月跌0.9％、預估全年為-2.92％

金價隨疫情飆至7年新高！　本週上漲逾6%創4年來單週最大漲幅...將挑戰1700美元

2月消費者物價指數終止13個月上漲　較上月跌1.08％

疫情衝擊！中小企業資金卡關急紓困　渣打助客戶度難關

新台幣終止連6升　收盤貶值8分收30.04元兌1美元

新冠病毒衝擊！標普預期疫情導致亞太經濟體損失6兆　陸成長率不到3%

《天橋上的魔術師》重現中華商場風華

胡晴舫：送創作者站上世界殘酷舞台

IIF調降中美經濟成長率預估　警告全球經濟成長恐約1%...金融危機以來最低

黎俞君：活在當下，掙脫食材與性別限制

義大利議員戴口罩進國會「被嘲笑」 他爆氣脫口罩怒喊：我去過3個疫區

蔡阿嘎「遭黑衣人狠K」畫面曝光！　二伯住院硬起來開戰：絕不原諒

持鐵鎚襲「蔡阿嘎＋孕妻二伯」　黑衣男竄小巷變裝畫面曝光！

耐心大考驗！心機汪敷衍主人指令 暴衝貪食掃光零食：小孩才做選擇

玩大的！路人把手機猛拋3層樓高 墜下秒摔爆...劉沛送全新iPhone

小被被拿去洗！汪崩潰盯烘衣機　眼眶泛紅掀網笑：味道不對惹XD

兒用告白影片「裝劈腿」惡整老媽 她霸氣護正宮嗆小三：有種找我！

直擊「馬戲團猴子」殘忍訓練過程！ 金屬項圈緊勒喉...逼學表演把戲

在家也能做！公開正統大阪燒教學　加入「鰹魚高湯、山藥泥」是關鍵

蔡阿嘎夫妻被打...館長出面開戰黑衣人！　怒轟「垃圾」：人家是一個媽媽

躉售物價總指數連10個月下跌　2月較上月跌0.9％、預估全年為-2.92％

金價隨疫情飆至7年新高！　本週上漲逾6%創4年來單週最大漲幅...將挑戰1700美元

2月消費者物價指數終止13個月上漲　較上月跌1.08％

疫情衝擊！中小企業資金卡關急紓困　渣打助客戶度難關

新台幣終止連6升　收盤貶值8分收30.04元兌1美元

新冠病毒衝擊！標普預期疫情導致亞太經濟體損失6兆　陸成長率不到3%

《天橋上的魔術師》重現中華商場風華

胡晴舫：送創作者站上世界殘酷舞台

IIF調降中美經濟成長率預估　警告全球經濟成長恐約1%...金融危機以來最低

黎俞君：活在當下，掙脫食材與性別限制

劉學甫「學霸」粉絲名出爐　隔天狂收私訊：太不科學啦

韓國大廠怒停產口罩　全因政府要「產量提高10倍、只負擔50%成本」

敘利亞「11歲女孩」奪桌球冠軍　有望成為東奧最年輕選手

拼「長期」避免社區傳播！陳時中列2大關鍵「為何日本不升旅遊警示」

日本人慌了！　搶完衛生紙後搶米...網震驚：準備打仗嗎？

胖柯基搖圓屁短腿狂撥食物櫃　聽媽一句吐槽落寞趴地

收編工地歐告！他翻舊照找出「8年緣分」嚇傻　偶像劇情節神展開

躉售物價總指數連10個月下跌　2月較上月跌0.9％、預估全年為-2.92％

一早棉被脹脹的…拿出「召喚神器」彈4下！　小餓魔依序爬出

防疫期間台南酒駕零容忍　善警加強取締確保用路人安全

男生別暴動！她試穿「10款真理衣」 透視感上衣掀網暴動：哇凍未條啦

財經熱門新聞

撐不住了！台中亞緻飯店宣布收攤　亞都：開業13年只有1年獲利

日圓狂飆！匯價創逾4個月新高　換新台幣5萬損失2,200元

即／美股道瓊狂洩　開盤大跌800點

防疫酒精衝一波！全聯：台酒75%酒精明天開賣

小英總統感謝口罩國家隊：「疫情看出台灣真正的國力！」

受疫情影響者　八大稅目繳稅期延長

「疫」外收攤？外傳台中亞都麗緻飯店恐將熄燈

財神最愛！3縣市最常開出今彩539頭獎

9、10月期中獎發票兌領明日到期　2位千萬大獎得主別錯過財神爺！

不敵疫情衝擊台中亞緻9日熄燈　200名員工恐裁員

疫情嚇倒國際原油價格下跌約2%　專家預估下周汽柴油可望再降價

台新少主正妹妻曝光！　驚人身世起底

國泰跨界TFT　熱血計畫挺人才

更多熱門

相關新聞

藝文活動「6項風險評估指標」

藝文活動「6項風險評估指標」

關鍵字：

遠見雜誌胡晴舫文策院文化部

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 蔡阿嘎 想見你 劉真 反送中 捷運環狀線 Kobe 口罩 寄生上流 畢書盡 韓國瑜 WHO 尹衍樑 王令麟 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

台大物理系最年輕教授龐寧寧逝世

「裝睡！」黃智賢向陳時中提6點批評

互嗆積怨半年！黑衣男持鐵鎚報復

7-11一盒口罩賣16900元！網怒批

吳尊嬌妻「正臉真面目」首公開曝光！顏值爆表正翻

台冠狀病毒之父：病毒沒有變種

鐵鎚怒敲蔡阿嘎！網友灌爆「2嫌」臉書

蔡阿嘎被嫌犯揭導火線影片！

謝和弦PO「拿剪刀1分片」網揪綠衣玄機！

劉真驚傳病逝　北榮嚴正駁斥

黑水虻博士「不倫吃人妻」　偷情暗號曝光

小S被老公罵到「邊煮麵邊哭」爆發：要把我逼到什麼程度

謝和弦刪光7年合照「Keanna卻全留下」！親訴原因

超帥「北海道知事」防疫爆紅：感謝妻子

狠K蔡阿嘎孕妻！26歲黑衣男起底「是館長粉絲」

更多

最夯影音

更多
義大利議員戴口罩進國會「被嘲笑」 他爆氣脫口罩怒喊：我去過3個疫區

義大利議員戴口罩進國會「被嘲笑」 他爆氣脫口罩怒喊：我去過3個疫區
蔡阿嘎「遭黑衣人狠K」畫面曝光！　二伯住院硬起來開戰：絕不原諒

蔡阿嘎「遭黑衣人狠K」畫面曝光！　二伯住院硬起來開戰：絕不原諒

持鐵鎚襲「蔡阿嘎＋孕妻二伯」　黑衣男竄小巷變裝畫面曝光！

持鐵鎚襲「蔡阿嘎＋孕妻二伯」　黑衣男竄小巷變裝畫面曝光！

耐心大考驗！心機汪敷衍主人指令 暴衝貪食掃光零食：小孩才做選擇

耐心大考驗！心機汪敷衍主人指令 暴衝貪食掃光零食：小孩才做選擇

玩大的！路人把手機猛拋3層樓高 墜下秒摔爆...劉沛送全新iPhone

玩大的！路人把手機猛拋3層樓高 墜下秒摔爆...劉沛送全新iPhone

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

新冠肺炎全報導

新冠肺炎全報導

國內海外即時新冠肺炎資訊報給你知，ETtoday與你一同保衛家園。

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面