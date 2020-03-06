瘟疫蔓延大斷鏈　全球不變則退

文/林讓均 攝影/蘇義傑

進入21世紀才短短20年，人類已遭SARS、H1N1、MERS等病毒侵襲，如今又面臨新冠肺炎的挑戰。全球產業斷鏈、經濟當機，但也因此發展出各種對策抗疫。病毒戰爭不會停歇，人類只有持續進化才能拚活路！

原本該是春暖花開的三月天，一隻病毒，讓全球陷入嚴冬，快速冰封世界景氣。

這隻殺傷力極強的病毒，人們叫它：「新冠肺炎」（COVID-19，新型冠狀病毒肺炎，俗稱「武漢肺炎」）。自去年12月底在中國武漢爆發，此疫已擴散至全球36國，超過8萬人感染、逾2700人死亡（頁112表1），相較於SARS（嚴重急性呼吸道症候群），傳染力近乎十倍！

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這個無聲殺手，不只戕害健康，還讓全球經濟大當機、產業大斷鏈！

如果你有上帝之眼，從太空往地球看，可以發現原本航班滿布、貨船頻繁的天空與海洋，竟然在一個月內倏忽減量。

尤其來往中國領空的航班，目前只剩稀疏幾條航線。

根據國際航空產研機構OAG統計，從元月20日至2月17日之間，往返中國的國際航班已取消八成航班、等於減少170萬個座位；同期間，中國內陸航線更慘，已取消1040萬個座位。

病毒肆虐拖累經濟 全球恐蒸發1.1兆美元

種種經濟損失伴隨著疫情加速蔓延，「經濟學人智庫」（EIU）在2月的最新預測，就將全球GDP成長率從2.3％下調至2.2％，中國今年GDP則由5.9％下修至5.4％；然而，倘偌疫情無法在3月底獲得控制，情況恐怕更慘。也因此，行政院主計總處則只能將台灣GDP從全年成長率2.72％降至2.37％。

「新冠肺炎造成的總經衝擊，一定大過2003年的SARS！」台經院產經資料庫研究員曾俊洲指出，SARS時中國GDP只占全球4.3％，但2019年已升到16.3％；其次，SARS爆發時中國製造剛崛起，但如今已是世界工廠與市場，亦是全球第二大經濟體。

因此彭博引用澳洲學者估計，新冠肺炎造成的經損，恐怕是SARS的四倍，創下人類疫病史上之最。然而，英系的牛津經濟研究院（Oxford Economics）更悲觀地預言，這場疫病會拖累全球經濟成長率約1.3個百分點、1.1兆美元（約新台幣33兆元）的損失，比SARS還多出25倍以上！

大難當前 產業被迫應變求生

這並非危言聳聽。畢竟中國大陸一連串的大規模封城、工廠停工、產業斷鏈……早已激起全球漣漪效應。

此波斷鏈衝擊，科技巨擘「蘋果」（Apple）首當其衝，在2月中旬開出第一槍：預告將無法達成第一季預期營收。

就連中國國家主席習近平都承認，新冠肺炎疫情造成中共建國以來最大危機。隨著新冠肺炎的延燒，北京當局曾陸續在全中國80多座個城市進行封城，除讓半數人口、近7.8億人動彈不得，也阻斷了供應鏈物流與員工返工之路。

2月底傳出，富士康鄭州廠祭出「返崗激勵獎金」，只要返工待滿90天就能拿到3000元人民幣，後又加碼至5250元（約新台幣2.27萬元），顯示招工困難。

事實上，就連生產基地不在中國的製造業，也掃到颱風尾。

中華民國全國工業總會祕書長蔡練生舉例，有家紡織廠為了迴避美中貿易戰，而從中國遷廠到越南，但這次依舊斷鏈，因為布料要從中國進口，但供應商根本還無法復工。

蔡練生盤點業界情況，指出若疫情到3月底還無法控制、復工進度不理想，電子業將面臨大規模斷鏈。因為，台灣電子業的基礎原物料諸如塑膠外殼，多由中國進口；且重災區的湖北省又是印刷電路板的主要產地，電子業上游的印刷電路板素有「電子工業之母」之稱，一旦缺貨，整條供應鏈都停擺。

瘟疫當前，全球產業陷入前所未有的災難，不得不祭出各種因應措施。變，成了瘟疫蔓延時的不變通則。

演化1〉企業、人才「去中國化」

「新冠肺炎疫情，將加速供應鏈移出中國、進行全球布局！」資策會產業情報研究所所長詹文男觀察，這次疫情帶來的衝擊迫使台商把全球地圖、供應鏈名單都攤開，不僅生產基地要移出中國，就連供應商都要「去中國化」，以免把雞蛋放在同一個籃子裡、過度集中風險。

然而，不只企業改弦易轍，許多跨國人才，也正把自己從「中國」這個籃子拿出來。

已到中國上海工作兩年的Jason（化名），在2月10日中國首波復工之後就遞了辭呈。他所待的人資公司約有160位員工，其中1／10和他一樣具外籍身分，不是遞了辭呈，就是表達不回中國、要遠距工作。

「我怕的不是病毒，我怕的是資訊不透明！」Jason說，中國政府一開始隱匿疫情，又一再延宕復工期程，公告的疫情數字也令人質疑。加上他自2月初回到上海後，商店緊閉、街道冷清，連叫外賣都提心吊膽，甚至會聽到有人昏倒在大街上。

種種心理壓力、家人的溫情喊話，讓他一個星期內就提了辭呈。「薪水再高也沒必要賭命工作！」已回國居家隔離的Jason仍心有餘悸。

2月，104人力銀行調查發現，在武漢封城之後，原本在中國、有意轉職的工作者，高達63％不想再回中國工作，比封城前高出13％。

104獵才招聘暨人才經營事業群資深副總經理晉麗明觀察，疫情令人看到中國政權與公衛系統脆弱的一面，產業斷鏈更影響中國求職意願。如同Jason，許多人才與老闆的「亞洲經驗」裡，中國不再是必要選項。

晉麗明表示，這些從中國職場打退堂鼓的工作者，大部分選擇留在台灣、觀望疫情走勢，但也有相當比例轉進東南亞。事實上，近年在新南向政策帶領下，轉往東南亞求職的比例持續攀升，有些台幹的敘薪水準甚至比擬中國一線城市。

不只跨國人才怕病毒，外資老闆也怕。

根據上海美國商會（AmCham Shanghai）一項針對疫情的調查，樣本是在上海、蘇州、南京與長江三角洲有製造業務的109家美國企業。其中，78％表示無人力因應全面復工，若持續無法復工，則有1／3考慮遷出中國；而近半企業表示停工已影響其全球供應鏈。

演化2〉人類活動「去全球化」

病毒阻斷的不只是人流、資金與供應鏈，還讓全球日常被迫暫停。

《金融時報》形容全世界正在進行一場「去全球化」的大規模實驗，各種跨國移動、貿易往來與人際接觸都面臨停擺。

包括每年2月在西班牙舉行的MWC（世界行動通訊大會），25年來首度取消。7月將在東京登場的奧運，是否取消仍充滿變數。受到影響的各國國內展會更不勝枚舉，伴隨而來的周邊旅遊商機全部砸鍋。

的確，全球觀光業堪稱此波疫情的頭號受災戶，超過70國對中國發出旅遊禁令，衝擊有多大？

2018年中國出境人次約1.63億，遠大於2003年的2000萬人次。而根據聯合國世界旅遊組織（UNWTO），中國在2012年即躍升為全球最大旅遊消費國，2018年中國遊客花費2773億美元、占全球20％。

台灣亦無法倖免於難。「這一次對台灣旅行業的衝擊，會比SARS大，甚至是歷年最大！」即將在3月掛牌上櫃的山富旅遊董事長陳國森無奈表示，中國線占山富約18％的營收，比起同業不算大。但疫情全球流竄，甚至日本病例愈來愈多，偏偏山富的日本線占營收六成，實在令他剉咧等。

而高雄餐旅大學教授劉喜臨估計，此波疫情若拖過3月份，對台灣觀光業的衝擊恐怕上看1500億元，若加上周邊內需產業損失，3000億元跑不掉。

但，總是要找出路。

「怕病毒、不出國，那就國內玩！」腦筋動得快的陳國森已積極布局國旅市場，並以「防疫」為訴求。例如一輛可坐40多人的大巴士只坐16人，確保乘客間隔夠大；而行程則以花東、北海岸等具開闊山水的景點為主。

「都已經蹲著了，腳就動一動嘛！」劉喜臨表示，台灣觀光業體質不錯，但客群一直過於集中陸客、重質不重量的觀光迷思，不如趁機練兵、調整體質，才能在觀光反彈期時收復商機。

最怕業者什麼都不做，只是抱怨。「不動還要喊腳麻，那真的死定了！」他估算，台灣約3900多家旅行社，但五人以下的公司將近2000家（加上OTA網路旅行平台），體質弱、不應變的一群會被提前洗出場。

劉喜臨建議，旅行業應朝向大型化、品牌化、優質化，上市櫃大型旅行社與中小型旅行社可攜手，進一步導入學校資源，深化觀光服務的內涵。

演化3〉防疫機制迅速反應升級

這隻疫病黑天鵝，也讓人看到台灣在行政效率、醫療和防疫機制的良性轉變。

原先台灣被全球視為除中國大陸外，最大的受災戶，然而目前新冠肺炎確診案例，超過九成七在中國，日、韓、新加坡也在2月下旬病例急速攀升，台灣卻一夫當關，人數遠遠少於上述各國。

台灣的防疫形象除了為安全觀光加分，也展現了堅強的公衛硬實力。

「這一仗打得漂亮，台灣堪稱全球公衛小聯盟的A+咖！」上騰生技董事長、SARS期間擔任健保局總經理的張鴻仁，曾與副總統陳建仁、前疾管局長蘇益仁齊名為「抗煞三仁」。他指出，台灣因為打過2003年SARS、2009年H1N1的抗疫戰爭，留下防疫經驗，以及根據傳染病防治法而運行的中央流行疫情指揮系統，這場戰打得攻守有據。

張鴻仁曾彙整台灣各種傳染病的抗疫故事，親撰《關鍵戰疫：台灣傳染病的故事》一書，笑說每一隻病毒，都是外星人丟到地球上的一場考驗，而危機往往帶來轉機。

他回憶，當年SARS來得突然，第一時間各部會亂成一團，才會有和平醫院封院等失控場面。但他們很快發現SARS的弱點「發燒才會傳染」，張鴻仁並引進第一台體溫監測系統，成為扭轉戰局的關鍵利器。

這回的新冠病毒更聰明，無症狀就會傳染。所幸，這次由衛福部長陳時中出任指揮官的中央流行疫情中心，果斷在2月12日針對流感檢測陰性的病患進行全面採檢，才抓出中部白牌司機的指標性案例、降低社區傳播的可能性。

「病毒是堵不住的，下階段重心要放在社區管控與藥劑研發！」張鴻仁觀察，此次政府決戰境外、拉長了防疫準備時間，但病毒終究進來了，台灣需要盡快彈性動員產官學資源，把子彈準備好。

張鴻仁號召榮總、陽明大學與交通大學組成「榮陽交聯盟」，在試劑、藥物、疫苗、法規與智慧醫療等領域招募專家團隊、支援政府抗疫。

病毒會進化，公衛體系、企業治理、乃至於生活模式更要進化。



演化4〉備援機制成為企業常態

KPMG安侯建業聯合會計師事務所審計部營運長陳俊光指出，此次新冠病毒幫全球老闆補修了一堂危機管理課程。

這堂課的第一個重點是以全球布局來分散風險，第二個重點則在於BCP（Business Continuity Planning，企業連續性計畫），也就是突遭變故，企業如何接續日常營運。

陳俊光表示，平時企業內就要組成EOC（緊急應變指揮中心），其中包含最高領導階層與跨部會主管。一旦危機來了，首先要辨認危機對公司業務的衝擊面向與程度，再調配相應資源來因應。

病毒大戰不會消失 加速進化搶生存先機

像是此次，因為中國廠區無法復工、交通受阻，會計師無法跨海查帳，就可能延遲去年度財務報表的申報時間。因此，各國財會機構進一步使用線上查帳系統，例如以視訊核實文件。

長期觀察產業生態的晉麗明指出，未來視訊會議、在家工作、電商服務等「避群聚」「非接觸」商業模式，將在5G、大數據與AI等新科技領航下，愈趨成熟，這次疫情等於是加速產業與生活的演化。

千萬年來，在人類與瘟疫的無數大戰中，一隻病毒可能毀滅一個文明，卻也讓一個有能力適應的物種快速演化，取得未來的生存先機。

新冠肺炎病毒，不會是威脅人類的最後一隻病毒。它也可能流感化、成為一個無傷大雅的噴嚏。

關鍵在於，病毒過後、瘟疫退散，一切物換星移。此時，你是滅種了，還是進化了？

【本文摘自遠見雜誌3月號；更多文章請上遠見雜誌官網：https://www.gvm.com.tw/】

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