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對抗病毒在家吃最安心！超噴香「外帶餐盒 」　豬排便當、金葉名氣餅咖哩夠澎湃

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新冠肺炎（COVID-19）日趨嚴重，除了戴口罩、勤洗手，最重要的基本工就是減少外出，避免與人群接觸。而在這對抗肺炎的時期，多家餐廳也推出貼心外送、外帶服務的精美餐盒，不僅有飯店級澎湃便當，還有人氣金葉名氣餅、日式豬排、川菜紅廚、新宿風咖哩等等...，不僅健康衛生還超級開胃好吃，想在家也一嚐美味餐廳料理嗎？立刻打電話外送吧！

《金葉名氣餅》SOGO復興店獨賣4大定食便當

▲外帶餐盒 。（圖／柯夢波丹提供）

海陸名氣定食

忠實喜愛名氣餅的饕客絕不能錯過這套吃得到兩款名氣餅的海陸定食。可於肉類與海鮮類名氣餅任選一款，無論是豬肉或牛肉的名氣餅皆飽滿鮮甜，而鮮蝦或蟹肉名氣餅則帶來清爽Q彈，最適合搭配塔塔醬或日式烏斯特醬品嚐。

■價格：NT$200元

▲外帶餐盒 。（圖／柯夢波丹提供）

銀座咖哩定食

來自職人特別烹調，以混搭兩種不同咖哩，添入大量草菇、蔬菜耗時熬煮而成，吃得到濃厚香氣與肉末的銀座咖哩，再與擁有豐盈肉感的名氣餅一同品嘗，鮮甜的肉汁搭配具獨特香氣的香菜點綴，絕妙提升了日式咖哩風味層次，是款讓人一吃就上癮的美味咖哩。

■價格：NT$200元

▲外帶餐盒 。（圖／柯夢波丹提供）

豬排咖哩定食

以銀座咖哩作為基礎，再搭配口感扎實的豬排帶來飽足感。厚實的日式豬排，嚴選台灣本土豬肉，精選與咖哩搭配候不膩口的里肌肉，透過裹上蛋液的日式麵粉酥炸，香酥美味的豬排與咖哩一同品嘗，可說是男性饕客與年輕人的最愛。

■價格：NT$220

▲外帶餐盒 。（圖／柯夢波丹提供）

鮮蝦豬排定食

想體驗大口咬下日式肉食口感，就得選擇這款吃得到日式炸蝦結合日式豬排的豐富定食。以擅長酥炸的功夫，為鮮蝦帶來酥脆口感，而裹上日式炸法的豬排，則在低溫烹調下口感適中。

■價格：NT$220元

【金葉名氣餅三號店 SOGO復興店 店家資訊】

■電話：(02)2731-7577

■台北SOGO復興館B2美食街

《金葉名氣餅》3大人氣外帶餐盒

日式唐揚雞便當

日本最具人氣的唐揚雞化身為日式便當，維持日式傳統做法，裹上輕盈酥脆麵衣的雞腿肉，低溫油炸後的口感外脆內軟，肉汁滿滿。單吃很美味，但是沾上特調的酸甜日式美乃滋能再增添不同風味，一次吃得到兩種奢侈美味。

■價格：NT$120元

▲外帶餐盒 。（圖／柯夢波丹提供）

酥炸日式豬排便當

以份量十足的日式豬排為主角，特選里肌部位裹上金葉名氣餅秘製蛋液與炸粉，低溫酥炸而成的豬排，卡滋卡滋的酥脆麵衣超有特色。

■價格：NT$99元

▲外帶餐盒 。（圖／柯夢波丹提供）

酥炸日式雞排便當

則同樣以日式酥炸手法，為台灣常見的炸雞排帶來不同面貌，同樣以特製酥脆麵衣為軟嫩雞腿肉增添口感，加上特調醬汁的獨特風味，與一般市售雞排便當風味截然不同。

■價格：NT$99元

▲外帶餐盒 。（圖／柯夢波丹提供）

【金葉名氣餅一號店 微風南山店】

■電話：02-27237832 微風南山百貨B2美食街

【金葉名氣餅二號店 誠品信義店】

■電話：02-2723-2728 誠品信義百貨B2美食街

【金葉名氣餅四號店 環球板橋店】

■話：02-8969-1199 Global Mall板橋車站B1

《故宮晶華》9款便當與30道精選料理

▲外帶餐盒 。（圖／柯夢波丹提供）

以「故宮國寶宴」成為台灣重要美食觀光景點的故宮晶華，即日起也將加入美食外送市場，一口氣推出9款精緻便當以及超過30道合菜佳餚，針對士林、內湖以及大直地區的民眾更是提供免費外送服務。

只要每日中午11點前或是傍晚5點前以電話或傳真訂購資料至故宮晶華，5個便當以上或是合菜訂購金額達NT$680元，即可擁有安心便利的外送服務、輕鬆的在辦公室或是家裡就能享用到熱騰騰的美味餐點。

▲外帶餐盒 。（圖／柯夢波丹提供）

故宮晶華美味便當有：紅麴豬腱骨、秘製雞甫、葡汁鮮魚、蠔油牛肉、豉油蝦、金沙鮮干貝、生煎鱸魚、紅酒羊排、慢燉牛小排等九款，還搭配了精緻食蔬和來自台南的「台灣農林製茶廠」仙女紅茶，價格為NT$250元至NT$400元不等。

▲外帶餐盒 。（圖／柯夢波丹提供）

另外還有超過30款的單點熱炒菜色則有：五味軟絲、果律蝦球、東坡肉、麻油松阪豬、左宗棠雞、蜜汁叉燒、麻婆豆腐、欖菜四季豆、鹹蛋苦瓜…等都是在餐廳內大受歡迎的人氣選項。

合菜可選擇三道NT$680元或是五道NT$1,280元，每套皆包含季節炒時蔬、主廚燉湯及香Q白飯。

▲外帶餐盒 。（圖／柯夢波丹提供）

【故宮晶華 店家資訊】

■地址：臺北市士林區至善路2段221號

■電話：(02) 2882-9393轉101~103

《寒舍艾麗酒店》4大飯店頂級餐盒

蔥燒醬滷豬大排

首推懷舊古早味家鄉菜「蔥燒醬滷豬大排」，蔥香味濃入喉後餘韻猶存，將里肌肉以文火燉煮至少四小時，將所有原料鮮萃飽滿吸附，每一口皆濃醇對味，令人難以抗拒的滋味躍然舌尖 。

■價格：NT$450元

▲外帶餐盒 。（圖／柯夢波丹提供）

菊島酸菜蒸時鮮

碩大肥美的肉質上有著獨特酸香風味，清甜海味融合著恰到好處的鹹香，廚藝團隊結合澎湖的傳統料理手法烹調，讓每一口都是珍饈味美的絕妙享受。

▲外帶餐盒 。（圖／柯夢波丹提供）

蜜汁沙茶烤腿排

風味獨具富含層次的蜜汁沙茶烤腿排，將雞腿肉醃製於主廚獨門醬汁一晚，其精華融入於內，烤出恰到好處的酥脆外皮與多汁軟嫩的口感，盡享舌尖上的吮指美味。

▲外帶餐盒 。（圖／柯夢波丹提供）

另有「素食餐盒」可供選擇，每日搭配當季蔬食入饌，享受甘美自然的清甜滋味。米飯亦有兩款可依喜好自由搭配：米粒晶瑩剔透皎潔如月的「芝麻月光白米飯」或富含高纖營養的「養生五穀飯」。

▲外帶餐盒 。（圖／柯夢波丹提供）

【寒舍艾麗 訂購資訊】

■外帶餐盒每次訂購數量最低20份

■如需外送服務則車資另計

■電話：(02) 6631 8000轉宴會業務部

《紅廚》便當吃的到川菜料理

▲外帶餐盒 。（圖／柯夢波丹提供）

以日本川菜料理菜單上的菜色為主體，再注入台灣川菜精華，精選出一般美食街吃不到的麻婆豆腐、回鍋肉、水煮牛、蒜泥白肉等功夫菜色的《金葉紅廚》，為了以利不方便外出用餐的消費者，此次特別與外送平台合作推出單人套餐、雙人套餐的便當之外，也針對家庭客層或辦公室的上班族們共同用餐分享的四人分享餐。

▲外帶餐盒 。（圖／柯夢波丹提供）

菜色內容皆是《金葉紅廚》點播率極高的招牌菜色，有辣裡帶麻，麻裡帶香，香裡帶甜的人氣料理「金葉麻婆」，十足刀工僅2公釐薄度的豬五花肉片，淋上加入多種香料，以及秘製配方下慢火熬煮的“紅醬油”，再調入自製辣椒油與蒜泥等食材調配而成，鹹香微辣風味的「蒜泥白肉」， 還有繁複工序，經三次爆香的多道程序，結合香、辣、嫩、滑口感的「水煮牛」，只要一個人也能品嚐豆芽爽脆與滑嫩牛肉的美味。另外還有「宮保雞丁」、「黑磚糖醋豬」、「醋溜土豆絲」等多道菜色，任妳組合。

【金葉紅廚．微風南山店 店家資訊】

■電話：02-27237830

■地址：台北市信義區松智路17號B2 (13號櫃位)

《靜岡勝政日式豬排》現炸便當

▲外帶餐盒 。（圖／柯夢波丹提供）

《靜岡-勝政日式豬排》嚴選全程不使用抗生素飼養的高品質雞肉「舒康雞」以及採用具CAS食品標章優質的「雅勝豬」為主打，推出〈香脆舒康雞雞排〉、〈腰內豬排〉、〈里肌豬排〉與〈生薑燒厚切里肌豬排〉等共七款外送便當選擇，價格NT$200元起。

■外送合作店：統一時代店、南港citylink店、大直美麗華店、天母SOGO店

里肌豬排便當

將雅勝豬肉的里肌輕裹麵包粉油炸，含油花、肉質結實具有嚼勁的炸里肌豬排，再搭配高麗菜絲與生菜以及醃漬物，是絕佳的幸福美味。

■價格：NT$200元

▲外帶餐盒 。（圖／柯夢波丹提供）

香脆舒康雞雞排便當

與台灣常見的雞排不同，除了特選不施打抗生素索養殖的舒康雞，更以日式酥炸法烹調，外酥內嫩的日式雞排風味，搭配醃漬物等不同配菜，是日式純粹美味。

■價格：NT$230元

草蝦里肌豬排便當

草蝦與里肌為搭配的便當，除選用「雅勝豬肉」為豬肉使用，草蝦更嚴選13～15公分大的尺寸，不需經調味處理，僅需簡單裹粉後油炸，即可品嚐其鮮甜脆口。

■價格：NT$310元

▲外帶餐盒 。（圖／柯夢波丹提供）

草蝦腰內豬排便當

草蝦與腰內為搭配的便當，除選用「雅勝豬肉」為豬肉使用，草蝦更嚴選13～15公分大的尺寸，不需經調味處理，僅需簡單裹粉後油炸，即可品嚐其鮮甜脆口。

■價格：NT$310元

腰內豬排便當

以最為人氣的腰內豬排為主菜，炸得金黃酥脆的雅勝豬肉-腰內豬排，嚐起來軟嫩細緻，香氣甜度適中，再搭配高麗菜絲與生菜以及醃漬物，是集合品牌人氣的最佳一品。

■價格：NT$200元

▲外帶餐盒 。（圖／柯夢波丹提供）

《泰迪農園咖哩》澎湃咖哩帶著走

角煮新宿風咖哩

將日本長崎知名的"角煮"為主角，整塊三層肉口感風味柔嫩，用筷子就能輕易劃開，與多種辛香料熬煮而成的新宿咖哩一同搭配，口感輕盈不油膩。

■價格：NT$180元

▲外帶餐盒 。（圖／柯夢波丹提供）

究好豬炸腰內新宿風咖哩

以東京新宿知名咖哩老店的中村屋咖哩為概念，20多種的辛香料和大量蔬菜熬煮，色澤偏黃的印度風咖哩，與口感軟嫩飽滿的酥炸腰內搭配，外帶不僅相較內用大省80元以上，也能品嚐到來自日本的奢侈美味。

■價格：NT$180元

▲外帶餐盒 。（圖／柯夢波丹提供）

舒康雞新宿風咖哩

使用帶骨雞肉與多種香料熬煮高湯，再以孜然、月桂葉去除雞肉腥味，帶來保留鮮甜與細緻香氣的雞肉高湯為底蘊的新宿風咖哩，搭配口感軟嫩的舒康雞腿肉與各式時蔬，飽足感與豐盛感十足。

■價格：NT$180元

▲外帶餐盒 。（圖／柯夢波丹提供）

穀飼牛帝國風咖哩

取自於東京歷史悠久的帝國飯店名物咖哩為概念，精選新鮮蔬菜添入於純牛肉湯裡長時間燉煮而成，色澤深褐，風味濃厚的帝國風咖哩，最適合與牛肉一同享用，可品嚐得到濃厚牛肉風味，是牛肉控不可錯過的奢華牛肉咖哩。

■價格：NT$180元 

▲外帶餐盒 。（圖／柯夢波丹提供）

文／柯夢波丹　圖／泰迪農園咖哩、故宮金華、靜岡-勝政日式豬排、金葉名氣餅

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＊本文由 柯夢波丹Cosmopolitan Taiwan 報導，未經授權同意不得轉載＊
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