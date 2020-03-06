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真有這樣的公司？員工擁抱挑戰，公司等他2年！國泰跨界攜手TFT　投資人才創造改變

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▲▼0213 國泰金控人物專訪。（圖／記者黃克翔攝）

▲國泰金控行政處副總翁德雁（右）與TFT創辦人劉安婷（左），兩人都相當看好「國泰X TFT跨界人才培育計畫」能讓雙方的組織獲得新的能量。（圖／記者黃克翔攝，下同）

消費中心／綜合報導

心中有夢想壯志好想去完成，卻又不確定不同於主流的履歷對職涯下一步是加分還是扣分？到底該選擇夢想還是選麵包，是許多求職者煩惱的問題。國泰金控了解求職者的掙扎、看見未來人才新趨勢，啟動「國泰X TFT跨界人才培育計畫」，向新世代喊話：「因為你很有想法，所以我們願意等你！」對外招募不同領域的新血加入，對內則給企業員工再一次勇敢選擇的機會，提供職涯發展的各種可能性。有關夢想與麵包的兩難習題，從此求職者可以大聲宣告「小孩子才做選擇，我全都要！」

早早看見數位趨勢，並成立「數位數據暨科技發展中心（簡稱數數發中心）」做為轉型引擎的國泰金控，如今眼光更遠，瞄準優秀人才能替企業帶來源源不絕的創新動能，積極延攬網路科技、數位行銷及新創科技等面向的人才，打破大眾覺得只有念財經、經濟相關科系的人才進金融業的刻板想法。對此，國泰金控行政處副總翁德雁表示，「新世代的人才不光是要懂得學術專業，更需要具備想像創造、溝通合作、解決問題、抗壓執行的能力。」這與TFT創辦人劉安婷對於人才一直以來的看法不謀而合。

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▲▼0213 國泰金控人物專訪。（圖／記者黃克翔攝）

▲翁德雁認為新世代的工作定義和過去不同，年輕一代期望自身專業能貢獻社會。

在普林斯頓大學求學期間，多次至貧困地區參與教學現場的劉安婷，畢業後心繫故鄉台灣仍有許多偏鄉孩童所獲得的教育資源相對缺乏，因此2013年回台成立「TFT（Teach For Taiwan 為台灣而教）」非營利組織，致力改善教育不平等的問題。TFT透過書面審查、網路面試、現場面試3個關卡，挑選出有使命感與能力進入偏鄉教學現場全職工作2年的人，再輔以超過500小時的教學力與領導力培訓，讓TFT的老師在應對孩子、家長、同事和在地社區居民等不同角色和挑戰時，仍然能夠思考並且勇於嘗試各種方法推動教育的正向影響力。

劉安婷表示，學科知識只是成為TFT老師的其中一項條件，更重要的是找到孩子學習困境背後的脈絡，這需要站在學生和家長的角度換位思考才能發現問題。她舉偏鄉孩童學英文為例，隔代教養的孩子只講母語、國語，因為日常用不到英文而找不到學習意願，老師反倒先去為孩子的阿公阿嬤上英文課，了解老人家因交通事故想記下車牌，卻因為根本看不懂英文而萌發學習動力，藉由靈活應變、投入孩子的生活，才明白學習的阻力所在。為了因才施教TFT老師要有強大的抗壓性、絕佳的溝通協調能力以及充足耐性，才有辦法解決問題，「最後展現給孩子最重要的其實是身教」。劉安婷將這些能力統稱為領導力，能夠積極帶動改變帶來正面影響，在企業工作時，通通都派得上用場。

▲▼國泰金控,TFT,人才。（圖／TFT提供）

▲劉安婷學成歸國創辦TFT，投入台灣偏鄉教育已7年，至今仍對教育充滿熱忱。

在偏鄉教學2年，幾乎所有TFT畢業的校友，都認為自己從孩子身上得到的更多。新世代的人才像是劉安婷、TFT教師與校友，他們不怕挑戰、保持衝勁，想貢獻社會並且獲得自我成長。你也想過培養自己成為擁有這些能力和特質的人，又希望自己保有穩定的工作選項嗎？做一件自己真的想做的事情，現在變得更簡單了，因為有一家公司願意等待、在背後力挺，國泰金控化身天使投資人，秉持「What if We Could」的「如果」理念──「如果我們能夠成為人才們的『車庫』，讓他們在更有利的環境中達成理想，會有什麼改變？」，跨界與長期以來的盟友TFT深化擴大合作，於2020年成立跨界人才培育計畫。

國泰金控 Ｘ TFT 跨界人才招募計畫 ：

▲▼國泰金控,TFT,人才。（圖／記者張芳瑜後製）

除了今年與國泰在金融界首創合作計畫外，TFT也期待這樣的人才正循環，能從國泰的拋磚引玉開始，吸引更多國內優秀的跨界企業一起共襄盛舉，為改變教育不平等的願景注入更多元的人才活水。

▲▼0213 國泰金控人物專訪。（圖／記者黃克翔攝）

▲劉安婷與翁德雁對於「好人才」有一樣的見解。

國泰金控行政處副總翁德雁表示，計畫獲得集團高層高度肯定，認為「這就是在做對的事。」讓各路人才知道國泰不只是喊喊口號，而是以實際行動改變傳統工作思維，創造企業、社會組織、人才三方皆贏的局面。「良禽擇木而棲」，國泰期許成為那棵值得信賴的大樹，讓人才能夠展翅圓夢，也能回到工作崗位貢獻專業，為產業示範創新的雇傭關係，聯手TFT為社會打造更溫暖的風景。

國泰金融集團 新人類招募計畫｜ https://recruit.cathaybk.com.tw/

第七屆TFT計畫招募網頁｜https://www.teach4taiwan.org/recruitment/

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