到過義大利、日本、伊朗等7城市遊客　禁止入境馬來西亞

▲ 義大利新冠肺炎確診病例仍在增加中。（圖／達志影像／美聯社）

中央社吉隆坡5日專電

馬來西亞衛生總監諾希山（Noor Hisham Abdullah）宣布，凡是14天前曾到訪義大利3城市、日本北海道和伊朗3城市的旅客，將禁止入境馬來西亞。

諾希山發表聲明，由政府首席秘書為首的應對新冠病毒肺炎肺炎疫情工作委員會今天決定，凡是14天前到訪過義大利威尼托（Veneto）、倫巴底（Lombardy）和艾米利羅馬那區（Emilia Romagna）﹔日本北海道；伊朗的德黑蘭、科姆（Qom）和吉蘭（Gilan）的旅客將禁止入境馬來西亞。

▲ 伊朗疫情嚴峻。（圖／達志影像／美聯社）

馬來西亞先前已禁止中國成都、湖北與浙江；韓國大邱廣域市（Daegu）、慶尚北道清道郡（Cheongdo）遊客入境。

他透露，由於馬來西亞疫情已進入第二波，因此勸請國民也暫緩到訪這些城市。一旦曾到過這些城市的國民，只要停留時間少於14天仍可回國，但必須進行嚴格檢驗。另一方面，馬來西亞多棟大樓也加強防疫消毒，包括人民銀行雙子大廈、通訊及多媒體委員會（MCMC）總部、Mitraland大樓等都在進行消毒工作，以防止疫情持續擴散。