小英總統感謝口罩國家隊提前完工：「疫情看出台灣真正的國力！」

▲蔡英文總統今（5）日視察口罩國家隊的新產線，並向官民團隊致謝：「這次疫情看出台灣真正的國力！」（圖／經濟部提供）

記者林淑慧／台北報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情衝擊全球，政府斥資近2億購置60台口罩新機台今（5）日晚間提前完工上線，蔡英文總統特別到第一線向口罩國家隊致謝，感性發言表示：「這次疫情看出台灣真正的國力，來自台灣人民的韌性，以及願意接受挑戰的精神。」

新冠肺炎（COVID-19）疫情衝擊全球，口罩成為重要防疫物資，經濟部日前與網友分享口罩新機台的試機影片，而政府第二批斥資購置的30台新機，最新分配結果也在今晚出爐，預計於本月底前交貨。

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經濟部官員指出，一個月前，當政府決策要打造新的口罩產線時，有些人不看好、認為做不到。而原本需要半年才能完成的60條產線，在一個月後的今天，全數完工。

▲經濟部表示，國內口罩的日均產量，預計三月能達到1000萬片以上。（圖／記者湯興漢攝）

口罩國家隊齊心發揮戰力，經濟部長沈榮津近期也陪同挑燈夜戰，終於完成不可能的任務，今天也特別邀請蔡英文總統來到新產線，「由國家元首來感謝國家隊！」

蔡英文總統向口罩製造商及工具機業者表示，現在全世界都缺口罩，但台灣按部就班，從停止出口，統一分配，到提升製造產能，現在這60台產線到位，會讓口罩供應更充分，「（台灣人）平常也許有競爭，但面對挑戰時，我們就是團結的一體。」

「60台產線完工，只是完成階段性任務。還有下一個目標要繼續努力。但能夠與政府、民間的精英共同為國家奮鬥，真的很光榮！」經濟部官員說。

「我們一起證明了，當台灣人團結起來，沒有不可能。」經濟部長沈榮津表示，也向口罩產線製造廠的呂清林董事長跟蕭鴻彬董事長，以及所有鼎力相助的工具機業者致謝。這段時間以來，經濟部全體總動員，工業局同仁更是努力百分百，相關法人如紡織所、金工中心、精機中心、工研院的貢獻，都讓人敬佩。