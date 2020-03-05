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日本鄉民驚爆：山口縣確診男遭「酒店小姐感染」　回家再傳給妻兒

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▲▼日本山口縣確診男子，遭爆是被大分縣的酒店小姐感染。（圖／翻攝自Google）

▲日本山口縣確診男子，遭爆是被大分縣的酒店小姐感染。（圖／翻攝自Google）

記者林彥臣／綜合報導

日本山口縣下關市一名男子在3日確診感染新冠肺炎（COVID-19），日本官方說明指出，該名男子在「飲食店」消費遭到「女性從業人員」感染，但是日本鄉民在Google上搜尋官方公布的店名，發現這間店不是所謂的「飲食店」，其實是有坐檯小姐陪侍的酒店。

根據西日本電視台報導，山口縣下關市的一名40幾歲的男性社員，前往九州大分縣的一間飲食店「ラウンジサザンクロス大分」消費，遭到一位30幾歲的女性從業人員感染，5日下關市證實，這名40歲男子的妻子與孩子也確診感染新冠肺炎。

日本的5CH鄉民根據店名Google搜尋，發現這間店其實並不是所謂的飲食店，而是有坐檯小姐陪侍的小姐，招牌上還直接寫了指名費等資訊。

▲陪酒,酒店小姐,喝酒,約會,兩性。（圖／取自免費圖庫Pakutaso）

▲日媒質疑，酒店小姐成為新冠肺炎炸彈。（示意圖／取自免費圖庫Pakutaso）

日本媒體「晚報富士」網路版zakzak則以《坐檯小姐成為新冠肺炎炸彈？！》（新型コロナ“キャバ嬢”クラスター爆弾！？）為題報導指出，這間店的女性員工會坐在顧客身邊提供酒水，在網路上提供的資訊顯示，每間包廂可以容納4~8人，大分縣已經對這間店的員工進行PRC檢查。

台灣的PTT鄉民則討論表示，「健康亮紅燈，婚姻也要亮紅燈了」、「談公事喝酒應酬很正常吧XD」、「這種應該是...純的」、「日本酒店妹最多只能陪喝酒而已」、「日本這種蠻常見的吧，妻子都知情」、「純喝酒聊天也中鏢」。

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