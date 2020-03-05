企業疫情紓困貸款被要求「授信回存」　金管會緊盯銀行雨天收傘

▲金管會立委顧立雄。（圖／記者李毓康攝）



記者紀佳妘／台北報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情升溫，金管會緊盯銀行雨天收傘。多位立委關心許多企業急需紓困時，向銀行貸款且撥款後，被要求授信回存，金管會今（5）日對此表示，針對該議題已在2016年發函給各銀行，且邀集金融機構開會溝通過，嚴禁銀行要求客戶授信回存。

多位立委關注企業貸款卻被銀行要求回存，金管會顧立雄在財委會答詢時表示，銀行核貸以前，可用既有存款作為加強擔保，回存比率一般是2成，不過撥款後就禁止銀行要求企業授信回存，先前也與銀行開會溝通，嚴禁授信回存的規定。

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銀行局主秘童政彰指出，金管會在2016年7月7日已發函給銀行，禁止銀行要求客戶授信回存，而去年的2、10月向各銀行重申過該立場，檢查局也從2016年發函後就列為金檢項目，迄今尚未發現有違反個案。

童政彰表示，在2016年7月發函前，確實發現有部分銀行會要求客戶貸款1000萬元，必須從帳戶中的200萬元存款來設質、加強擔保，但會提供較優惠的利率等條件，由於溝通上可能有誤會，因此容易產生糾紛。

童政彰說，金管會已與各銀行對此召開會議，從中討論出3大結論，首先是核貸當下需與借款人說清楚，若要加強擔保，必須是帳上本來就有的現金，不能來自同筆貸款，若要增提也一定要事先與授信戶約定，且在核貸通知書上明載。

再者是透過信用保證，給予較高的成數時，則不希望銀行用存款設質的方式加強擔保，舉例來說，客戶貸款1000萬元，信保保證8成，另外銀行要求客戶增提200萬元加強擔保，屆時銀行就不必承擔任何風險，「我們也不樂見」；最後是受信條件的訂定，一定要充分與客戶說明，若反應在利率條件上，也要讓客戶明確知道，避免爭議的發生。