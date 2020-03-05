口罩國家隊再添「疫」勇軍！30新機台力拚千萬片產能「疫」起加油

▲經濟部表示，國內口罩的日均產量，預計三月能達到1000萬片以上。（圖／記者湯興漢攝）

記者林淑慧／台北報導

口罩國家隊再添新兵！經濟部工業局今（5）日公告第二波口罩產線遴選結果，包括淨新科技、台灣康匠、順易利等18家口罩業者助攻，預計下周將突破千萬片日均產能大關。

新冠肺炎（COVID-19）疫情衝擊全球，口罩成為重要防疫物資，經濟部日前與網友分享口罩新機台的試機影片，而政府第二批斥資購置的30台新機，最新分配結果也在今晚出爐，預計於本月底前交貨。

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▲經濟部今（5）日公告第二波口罩新產線分配結果。（圖／經濟部提供）

經濟部工業局今天公佈30條口罩產線遴選結果，國內大廠如台灣康匠、台灣舒潔等18家廠商入列，將分別生產一般醫用口罩及耳掛式外科手術口罩，以及綁帶式外科手術口罩，將在本月25日前完成新機台安裝並開始生產。

官員指出，淨利科技獲得7條產線為最大宗，台灣康匠獲得3條產線，順易利、易廷、台灣舒潔、台灣優紙、健康天使、日昇醫材各獲2條，昭惠、格安德工業、怡賓、善竹生科、欣邦、約伯科技、通用手套、山杰、昌明生科、華森生技各獲得１條。

在一般醫用口罩及耳掛式外科手術口罩產能方面，每台一般口罩機每週產量至少70萬片，每台總產量至少500萬片；其中120萬片須無償提供給政府，其餘380萬片由政府依徵用價格徵用。

在綁帶式外科手術口罩產能方面，獲選廠商每週產量至少28萬片，且每台總產量至少250萬片；其中80萬片須無償提供給政府，其餘170萬片由政府依徵用價格徵用。

經濟部表示，原來需要半年工期的口罩產線，因有工具機、機械業者的主動協助，希望可以用台灣世界級的技術跟零組件，支援政府打造產線，並將工期壓縮在一個月內全部完工，堪稱「不可能的任務」，助攻國內口罩日均產能上看千萬片。