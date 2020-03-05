衛生官員「食指入嘴」舔一下！　上秒才剛宣導「勿碰口鼻」...觀眾全傻了

▲公共衛生官員在宣導完不要碰口鼻後，將食指伸入嘴裡舔了一下。（圖／翻攝自Facebook／County of Santa Clara Public Health Department）

記者黃心瑀／綜合報導

新冠肺炎疫情持續升溫，美國加州日前出現首例死亡之後，宣布進入緊急狀態，但在這個全民防疫的關頭下，加州聖塔克拉拉（County of Santa Clara）公共衛生官員薩拉（Sara Cody）卻在向鏡頭前，大家宣傳「不要摸臉、眼睛」的訊息之後，手指頭伸進嘴巴裡舔了一下，接著翻閱手上的筆記；也就是這一幕震驚了許多網友，更讓這個片段在網路上瘋傳。

綜合外媒報導，薩拉6日時在公開記者會上發表談論，內容中她提到「從今天開始，盡量努力的不要用手觸碰臉部，因為病毒的主要傳播方式，就是經由手，在你觸摸自己的嘴、鼻子或是眼睛時受到感染。」

不過薩拉似乎沒有意識到接下來的行為，已經狠狠打臉自己剛剛所講的話；就在她宣導完不到1分鐘的時間，鏡頭隨即照到她伸出右手食指，放到嘴巴裡舔了一下之後，再行翻閱手中的筆記。這段影片被網友截下來瘋傳，許多人擔心的表示「這種人竟然負責我們的健康安全」、「你有看到她身後的人向後退一大步嗎？」

到目前為止，加州聖塔克拉拉已經有11例新冠肺炎確診病例。報導中指出，有研究顯示人們平均每小時觸碰臉23次，國家生物技術訊息中心（National Center for Biotechnology Information）也在2015年的一項報告中表明，眼睛、鼻子跟嘴巴，都是東西能經由觸碰進入身體的入口之一。

美國官員們給人們的預防建議包括使用洗手乳、多洗手、定期清潔手機和攜帶事手巾等。白宮新冠病毒官員黛比（Debbie Birx）在11日時表示，洗手一直是我們不斷強調的事，並且不要隨意碰臉，如果觸摸到任何物品，請確保再次將你的手洗乾淨。