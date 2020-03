衛生官員「食指入嘴」舔一下！　上秒才剛宣導「勿碰口鼻」...觀眾全傻了

▲公共衛生官員在宣導完不要碰口鼻後,將食指伸入嘴裡舔了一下。(圖/翻攝自Facebook/County of Santa Clara Public Health Department)

記者黃心瑀/綜合報導

新冠肺炎疫情持續升溫,美國加州日前出現首例死亡之後,宣布進入緊急狀態,但在這個全民防疫的關頭下,加州聖塔克拉拉(County of Santa Clara)公共衛生官員薩拉(Sara Cody)卻在向鏡頭前,大家宣傳「不要摸臉、眼睛」的訊息之後,手指頭伸進嘴巴裡舔了一下,接著翻閱手上的筆記;也就是這一幕震驚了許多網友,更讓這個片段在網路上瘋傳。

綜合外媒報導,薩拉6日時在公開記者會上發表談論,內容中她提到「從今天開始,盡量努力的不要用手觸碰臉部,因為病毒的主要傳播方式,就是經由手,在你觸摸自己的嘴、鼻子或是眼睛時受到感染。」

不過薩拉似乎沒有意識到接下來的行為,已經狠狠打臉自己剛剛所講的話;就在她宣導完不到1分鐘的時間,鏡頭隨即照到她伸出右手食指,放到嘴巴裡舔了一下之後,再行翻閱手中的筆記。這段影片被網友截下來瘋傳,許多人擔心的表示「這種人竟然負責我們的健康安全」、「你有看到她身後的人向後退一大步嗎?」

到目前為止,加州聖塔克拉拉已經有11例新冠肺炎確診病例。報導中指出,有研究顯示人們平均每小時觸碰臉23次,國家生物技術訊息中心(National Center for Biotechnology Information)也在2015年的一項報告中表明,眼睛、鼻子跟嘴巴,都是東西能經由觸碰進入身體的入口之一。

美國官員們給人們的預防建議包括使用洗手乳、多洗手、定期清潔手機和攜帶事手巾等。白宮新冠病毒官員黛比(Debbie Birx)在11日時表示,洗手一直是我們不斷強調的事,並且不要隨意碰臉,如果觸摸到任何物品,請確保再次將你的手洗乾淨。

