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疫情已經是「黑天鵝」　銀行高層看淡獲利

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▲▼金融研訓院,楊金龍。（圖／記者劉姵呈攝）

▲金融研訓院。（圖／記者劉姵呈攝）

記者吳靜君／台北報導

金融研訓院認為，新冠肺炎疫情（COVID-19）已經成為「黑天鵝」事件，而銀行業者對未來3個月的利息收入和手續費收入都不樂觀，連帶也影響了稅前純益。

金融研訓院金融研究所長林士傑表示，儘管有中美貿易戰因素干擾，但原本去年、今年初市場對於今年的經濟景氣還保持樂觀的態度，卻因為疫情導致許多產業營業衰退或者延後復工；且全球疫情還持續擴散，且疫情控制時間還不明朗，所以衝擊程度還無法估計，所以林士傑認為，新冠肺炎已經稱得上是「黑天鵝」事件。

請繼續往下閱讀...

而就金融業獲利來情況來看，就金融研訓院所公布國銀高階主管指數（BEI）來看，影響獲利的指數都大幅轉差。

就銀行業最主要的收入來源的利息收入，從1月的超過50降到45.6；手續費及佣金收入更是從1月的近70下降到37.4；海外業務含（OBU及海外分行）也超過70下降到51.4；這些銀行收入的主要經濟命脈看法都樂觀情況轉趨保守，使得全行的稅前純益從89下跌到62.5的低分。

聯準會出乎市場意外於提前宣布大幅降息2碼（0.5個百分點）因應，後續仍有再降息可能，目前市場預期短期之內還會再降2到3碼，預估主要國家央行將會陸續跟進。

美國10年期公債殖利率跌破1%創下歷史新低，市場利率水準但仍有進一步下跌的空間。金融研訓院表示，除了新型冠狀病毒疫情對全球經濟之影響；業者也要繼續關注，美中貿易爭端後續發展、英國脫歐對歐洲經濟的影響、以及台商資金回流對國內經濟及金融市場的影響。

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