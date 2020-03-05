肺炎疫情衝擊延後復工　智伸科2月營收年減15.53%「創近4年來單月新低」

▲智伸科。（圖／翻攝自智伸科官網）

記者楊絡懸／台北報導

汽車動力暨安全零組件大廠智伸科（4551）公布2020年2月合併營收為2.6億元，較去年同期減少15.53%，創2016年3月以來新低；累計前2月合併營收為6.12億元，年減15.05%。智伸科解釋，主要是因配合地方政府新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）防疫工作延長至2月10日復工，影響部分訂單出貨時程，目前嘉善廠、東莞廠兩廠復工率已達8成。

智伸科表示，雖然目前新型冠狀病毒肺炎疫情仍在延燒，但公司全體同仁皆謹慎處理疫情發展所需的應對措施，包含全面執行環境消毒工作、準備相當數量的防疫醫用物資、即時掌握所有員工健康狀況。

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截至目前為止，智伸科說，嘉善廠與東莞廠兩個生產基地的整體復工率已達8成，在復工後積極調整產能分配並完成出貨，是2月營收年減幅度小於工作天數的主要原因；再者，近年來已積極完善各廠區自動化設備導入、落實彈性調配產能等，因此，復工後對整體生產運作、物流運輸等所造成的衝擊影響有限。

展望2020年，智伸科指出，整體車市首季面臨傳統農曆新年長假、工作天數減少，以及大環境氛圍干擾，對全球經濟貿易、物流運輸、消費動能等短期帶來負面影響，尤其對中國新車銷售市場的成長挑戰更加嚴峻。

不過，受惠於汽車產業持續朝節能減碳、電動化技術進程，帶動新車應用缸內直噴引擎（Gasoline Direct injection, GDI）滲透率提升趨勢明確，智伸科表示，不僅創造智伸科汽車事業部保持良好的訂單能見度，觀察目前在手訂單與業務接單方面，仍未接獲主要客戶通知取消的情形。

智伸科認為，有望受惠市場技術發展趨勢下提高主要客戶詢問公司合作開發的可能性，隨著主要客戶陸續恢復正常營運，拉貨力道逐步增溫，將有助於公司各生產基地的產能稼動率逐步提升，有信心帶動整體營運優於整體產業表現。

此外，智伸科表示，目前公司也正加速完成併購旭申國際的計畫，藉以發揮兩岸生產基地彈性調配產能因應兩方主要客戶在目前大環境影響下的需求，同時以期透過兩造團隊合作達成產品線及客戶群互補綜效，強化公司未來產品組合的完整性、擴大營運規模以提升營運效率與增強市場競爭力，挹注整體營運長期穩健的成長。