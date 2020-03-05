安心就業計畫補貼最快3月底上路　領基本工資勞工拿不到

▲勞動部。（圖／記者余弦妙攝）

記者余弦妙／台北報導

新冠肺炎(COVID-19)疫情持續升溫，不少產業受到衝擊，政院今（5)日拍板以41.25億因應就業措施，其中，勞動部下午針對被實施減班休息（俗稱：無薪假）者規劃之「安心就業計畫」召開諮詢會議，會中共識達成「不限行業別」、「約定工作日的部分工時勞工也可申請」，預估在3月發布，最快3月底就能實施，但如果是領基本工資的勞工仍無法受益。

勞動力發展署官員表示，會中共識為「安心就業計畫」不會限縮產業別，並希望可以盡快實施，因此規劃3月發布，預計3月底、4月份實施，就能補貼5成投保薪資差額，最高1萬1千元，但不會往前追溯實施，意謂僅有公告仍實施減班休息的勞工才能領取補貼，目前預估給付期間為3至6個月，但具體時間仍待討論。

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另外勞動力發展署官員也說，如要實施安心就業計畫，事業單位應先與勞工取得書面協商後，通報地方主管機關後，再由事業單位或勞工申請「安心就業計畫」，不過，如果是領取基本工資的勞工，無法從安心就業計畫中領到補貼。

另外，針對無薪假的勞工，可參加「充電再出發」計畫。以參加訓練時數120小時為例，比照每小時基本工資158元給予津貼，參訓勞工最高可以領到1萬8,960元的訓練津貼，也就是近1萬9000元，目前這項措施已經上路。