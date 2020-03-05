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米其林摘星飯店亞都6日停牌　傳將調整營運體質

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▲國內老牌飯店業者亞都今（5）日發佈重大訊息，將於明日暫停交易。（圖／亞都提供）

▲國內老牌飯店業者亞都今（5）日發佈重大訊息，將於明日暫停交易。（圖／亞都提供）

記者林淑慧／台北報導

旗下天香樓曾摘下米其林一星的亞都今（5）日傍晚發佈重大訊息，將於明日暫停股票交易，由於新冠肺炎（COVID-19）疫情延燒，衝擊國內觀光旅運需求，加上亞都連續二年虧損，市場傳出將有調整營運體質的佈局。

隨著新冠疫情持續擴大，飯店業成為重災區，企業在農曆春節後的春酒近來取消或延期者眾，為因應防疫措施，飯店業者也採取多元策略，以期儘量減緩武漢肺炎疫情所帶來的衝擊。

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亞都麗緻表示，為在防疫期間突圍，包括自即日起推出每日限量專案，為外縣市自駕貴賓規劃「安心自駕˙油錢I pay」，每房憑油單或租車收據可折抵千元房價，以及「買一贈一」方案延長至九月等，鎖定短期旅遊的國旅與商務出差旅客搶市。

亞都麗緻飯店連鎖集團目前二大業務包括直營飯店與加盟，直營飯店包括台北亞都麗緻、台中亞緻兩個據點，加盟據點則包括陽明山中國麗緻、台南大億麗緻等，另透過轉投資麗緻管理顧問公司提供加盟管理服務。

依據財報，亞都麗緻飯店連鎖集團於2017、2018年每股稅後純益（EPS）分別淨損0.11元、0.81元。2019年合併營收達8.21億元，雖與前年成績相仿，但去年前三季稅後虧損0.54億元、每股淨損0.77元，與前年同期相比，虧損幅度擴大超過二成。

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