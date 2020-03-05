北富銀靠2張神卡連3個月榮登發卡王　國泰世華銀單月刷卡額最高

▲根據金管會統計，北富銀1月發卡量逾12萬張，位居各銀行之冠。（示意圖／達志影像）

記者紀佳妘／台北報導

金管會今（5）日公布信用卡統計發現，北富銀靠2張神卡，發卡量衝破12萬張，連續3個月排名第一，國泰世華銀則以簽帳金額最高，奪下刷卡王寶座。

根據金管會銀行局統計，截至2020年1月底止，有33家信用卡發卡機構，總流通卡數約4,773萬張，總有效卡數約3,202萬張，其中當月簽帳金額約2,731億元，月減6.12%。

請繼續往下閱讀...

1月簽帳金額較上月減少178億元，銀行局官員表示，元月正逢春節假期，觀察以往春節落在哪個月份，通常當月簽帳金額會較上月減少，主要是在春節前，民眾已進行相關消費，因此當月就會出現減少消費的現象。

觀察各家銀行今年1月刷卡金額表現，國泰世華銀行單月簽帳金額達433億元，連續蟬聯刷卡王寶座，排名第二的是玉山銀行，單月簽帳金額為418億元，至於第3到5名則分別是中信銀行（396億元）、台新銀行（320億元）以及台北富邦銀行（225億元）。

另以發卡量來看，北富銀發卡數衝第一，共發了12萬9,372張，榮登發卡王寶座，緊追在後的是玉山銀行（9萬310張），其餘第3至5名分別是中信銀行（6萬9,461張）、台新銀行（5萬9,400張）及國泰世華銀行（5萬2,753張）。

據了解，台北富邦銀行1月發卡量衝破12萬張，主要是J卡、MOMO卡帶動所致，主要是防疫期間，不少人暫緩出國行程，推升宅經濟發酵，轉而線上購物，近期也推出新回饋方案，到5月底前8大影音平台、3大有線電視、3大外送平台刷J卡，不限金額最高享9%回饋無上限，可望衝新一波發卡數。