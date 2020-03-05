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疫情嚇到外資！　2月淨匯出1167億...中斷連5個月流入台灣

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▲▼美金、日幣、台幣匯率利率相關配圖。（圖／記者湯興漢攝）

▲根據金管會統計，2月外資累計淨匯出達38.967億美元（約新台幣1167億元）。（圖／記者湯興漢攝）

記者紀佳妘／台北報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情升溫，金管會今（5）日公布最新外資動向，2月外資累計淨匯出約38.967億美元（約新台幣1,167億元），中斷連續5個月淨匯入。

根據證期局統計外資及陸資投資國內資金匯出入情況，今年2月1日至2月29日止，境外外國機構投資人、華僑及外國自然人累計淨匯出約38.93億美元；陸資累計淨匯出約0.037億美元，合計外資2月單月淨匯出38.967億美元。

請繼續往下閱讀...

統計也指出，從過去以來至2020年1月底，外資與陸資累計還是淨匯入，金額達2,108.09億美元，其中外資累計淨匯入2,105.58億美元，陸資累積淨匯入約2.51億美元。

至於外資買賣台股上市櫃公司方面，今年2月外資累計賣超上市股票約1,728.71億元、買超上櫃股票約71.65億元；陸資累計買超上市股票2.01億元、賣超上櫃股票5.17億元。

從金管會統計資料發現，2019年外資淨匯入高達156.96億美元，一舉創下5年來新高。不過，今年以來受到新冠肺炎疫情影響，全球金融市場動盪，今年1月單月外資僅淨匯入達12.896億美元，而2月又再度轉為淨匯出，中斷連5個月淨匯入。

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