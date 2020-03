記者黃心瑀/綜合報導

根據《俄羅斯衛星通訊社》報導,伊朗將關閉各級學校和大學到3月20日。目前伊朗確診人數已經來到3513名,死亡人數為34人。

#BREAKING: #Iran to close schools and universities until end of Iranian calendar year on March 20 because of #coronavirus, health minister says.https://t.co/bTxUzHbtkm pic.twitter.com/hfazexY4iC