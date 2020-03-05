印度出現社區傳染共30例確診　還輸出1例到香港趴趴走

▲遊客前往泰姬瑪哈陵拍照時也戴著口罩。（圖／路透）

記者楊庭蒝／綜合報導

印度目前累積新冠肺炎的確診病例達30例，還有出現社區感染的現象，印度衛生與福利部聲明，由於觀察到了社區感染的情形，為了應對疫情，由各省組成縣市區、街道和村級快速反應小組，如果出現緊急狀況才得以應對。

根據India Times報導，第29例的患者居住在印度北部的加濟阿巴德市（Ghaziabad），現年28歲，是印度最大線上支付公司Paytm的員工，先前曾到過義大利旅遊，目前被安排在新德里薩夫達君醫院（Safdarjung Hospital）進行隔離治療。Paytm發言人指出，公司已讓所有員工暫時在家工作，並會對辦公室進行全面的消毒，支付服務照常營運不受影響。

另外，印度當局也在追蹤一班從加羅爾（Bangalore）至海得拉巴（Hyderabad）巴士乘客，目前傳出有2例疑似病例，但泰倫加納省（Telangana）衛生廳長拉堅德（Etela Rajender）表示，還要等待中央政府批准確認。

China has facility of huge organised system in place, while India is not even 5% of it(I am being generous).Truth is bitter - https://t.co/ioNkmtZc6T — vijay banga (@lekh27) March 5, 2020

印度除了出現社區感染的情形外，現在也爆出2月底有確診病患搭機至香港。香港衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，香港新冠肺炎確診病例增至105例，其中第97例的患者曾在2月24日乘搭國泰CX694由印度新德里返港，隨後乘坐地鐵經過中環，再搭乘計程車回家，曾於3月1日到觀塘「My Garden」參加婚宴，雖然婚禮期間有戴口罩，但有進食和拍照的行為，已經聯繫上新娘以了解有否密切接觸者，現在已經在律敦治醫院診治。

張竹君也表示，第97例患者是65歲女性，在2月23日在印度出現病狀，等到不舒服的現象稍退之後才搭機返港，在家中與丈夫及家傭同住，目前也全部列為密切接觸者觀察。