股東會旺季成防疫破口？　6月股東會旺日有6天全被搶光光

▲根據金管會統計，2019年上市櫃公司股東會超過200人的有10家。（圖／記者紀佳妘攝）

記者紀佳妘／台北報導

6月股東會旺季即將來臨，外界擔憂上市櫃公司股東會人群聚集，成為防疫破口。金管會證期局今（5）日表示，2019年上市櫃公司股東會人數超過200人的有10家，其中超過1000人的有1家，目前已請集保研議股東會防疫指引，將會盡快發布。

依照中央疫情指揮中心的公眾集會指引，1000人以上的室、內外活動都視為大型集會，在疫情階段都應該避免。多位立委擔憂股東會通常都在6月密集舉行，金管會是否有因應措施，包括股東體溫高於37.5度無法進場的權益，以及每天最多100家召開，若疫情嚴重是否會放寬。

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根據金管會統計，2019年上市櫃公司股東會人數超過200人的有10家，其中有1家超過1000人。此外，今年共有1644家上市櫃、興櫃公司有申報股東會日期，另有5家尚未申報。

觀察上市櫃公司登記股東會日期，6月目前有6個營業日滿100家，依序是6月12日、15日、16日、17日、18日、22日，其餘有14個營業日尚未滿百家登記，換句話說，還有500多個可以登記，因此看起來還有空間，而上述超過200人的10家公司，只有2家集中在同一天。

金管會證期局表示，鼓勵推廣電子投票的方式進行，用手機、平板或電腦，透過集保平台來投票，以2019年為例，電子投票率達52.5%，同時也請集保研議股東會防疫指引，盡快對外發布。

至於若股東會無法如期在6月底完成，證期局指出，目前尚有14個營業日可以填，公司如有疑難雜症將會協助處理，趕在6月底召開。若無法在6月底前舉行股東會，將依證交法第178條處以24萬元至480萬元。