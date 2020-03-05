史上規模最大繳稅延期！受疫情影響者八大稅延長繳　一張表秒懂

▲財政部今日宣布史上規模最大的繳稅延期案。（圖／記者林敬旻攝）

記者吳靜君／台北報導

因應新冠肺炎（COVID-19）疫情，財政部今（5）日公告延長今年3月到5月各類國稅申報繳納期限，以確保納稅義務人的權益。財政部表示，過去SARS期間、以及高雄氣爆都有使用過繳稅延長機制，但是此次是最為通盤、延長稅目最多的一次。

財政部表示，依據稅捐稽徵法10條的規定，因天災、事變而延誤依法鎖定繳納稅捐稽徵期間者，稅捐稽徵機關可以依據規定公告延長期繳納期間。

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對於納稅義務人、扣繳義務人、營利事業的負責人、主辦會計人員或受委託辦理申報的代理人等，因為新冠肺炎接受隔離、居家檢疫、集中隔離或者集中檢疫等影響，無法在法定期間內完成報稅。適用對象大約分三類：

一，個人：因於法定申報繳納期間內接受治療、隔離或檢疫者。

二，營業人、產製廠商、營利事業或教育、文化、公益、慈善機關或團體：因其負責人、主辦會計人員或受委任辦理申報之會計師、記帳士、記帳及報稅代理人，於法定申報繳納期間內接受治療、隔離或檢疫者。

三，扣繳義務人：因本人、主辦會計人，營業稅員或受委任辦理申報之會計師、記帳士、記帳及報稅代理人，於法定申報繳納期間內接受治療、隔離或檢疫者。

財政部表示，如果是隔離治療者，在治療時間內無法繳交稅目，可以在治療健康恢復之後的20日之內申報即可。

可延期共計有八項稅目，包含營業稅、牌照稅、房屋稅、菸酒稅、貨物稅、特種貨物及勞物稅、綜所稅及營所稅等都會延期。

一，營業稅、貨物稅、菸酒稅及特種貨物勞務稅等消費稅的申報期間營業稅等，繳稅期間再延長15日，原本繳稅期間只有15日就變成延長成1個月。

二，營業稅的另一部分，其中包含第1季的查定課徵營業稅時間從5月1日到5月10日者，則延期到6月底；月繳就是3、4、5月的營業稅都可以延長繳納期限到當月月底。

三，綜所稅與營所稅則延長一個月，從原本德5月到6月1日，延長到6月30日止。

四，使用牌照稅與房屋稅則屬地方稅，原本分別在4月與5月開徵，則可以延長到6月1日止以及6月30日止

▲繳稅延長崎縣一覽表。（圖／財政部提供）

而應具備的文件和證明，財政部表示，僅需在公告展延期內檢具主管機關開立的隔離通知書、隔離治療通知書、檢疫通知書等，向稽徵機關申報並繳納稅款即可。