黑心口罩薄如蟬翼！二手回收場「洗完燙平再賣」...日銷數1000個

▲口罩洗過再燙，泰國黑心回收場被踢爆。（圖／翻自bystickyboybkk）

圖文／CTWANT

口罩之亂無奇不有，黑心商人想賺錢什麼壞事都敢做！據外電報導，泰國一間鐵罐回收廠，以每個1泰銖價格回收舊口罩，經清洗、燙平放入包裝盒再出售，泰國警方到場突襲逮捕6名青少年，當時這些人正在燙口罩，每人一天可處理300至400個，估計已經賣出不少二手口罩。

綜合泰媒報導，北標府警方近日突擊當地一家鐵罐回收廠，在店家後院發現6名年輕男子正在「清洗」舊口罩，回收廠老闆一口否認這些是舊口罩，辯稱是從工廠進貨、再請工人「加工」，然後批發到賣到各地。

不過警方表示，這些口罩一看就知道是使用過的回收品，現場查獲了約2萬個舊口罩，將帶回詳細檢測，一旦證據確鑿，會馬上向法院申請逮捕令。

▲二手口罩薄如蟬翼。（圖／翻自網路）

警方還在回收場找到一個大型洗衣機和2個熨斗，以及裝有近1萬個未分類的二手外科口罩的袋子上萬個。事發時屋主並不在家，其17歲兒子否認回收口罩，辯稱只有回收口罩的金屬條。

新冠肺炎疫情延燒下，泰國目前也陷入搶口罩之亂，泰國2月21日起管控口罩，商家出口500片以上口罩，必需經過政府許可，另外每位旅客出境限帶30片口罩，超過一律會被海關沒收，赴泰旅客要特別注意。

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