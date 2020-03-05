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6月嬰病毒侵入眼「整頭紅瘡」染皰疹！媽下禁止親吻令…兇手竟是「這部位」

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記者黃心瑀／綜合報導

外國一名21歲媽媽霍莉（Hollie Cruickshanks）日前分享了一張驚人的照片，照片裡頭6個月大女嬰的頭上，有超過一半的面積都被「皰疹」佈滿，甚至蔓延到眼皮上面，畫面十分恐怖；她說她知道親吻會讓小孩得到皰疹，所以對所有人下了禁令，但沒想到小朋友還是感染了病毒，而來源很有可能就是他們的手！

根據《太陽報》報導，霍莉在2016年時產下小女嬰歐拉（Oarlah），雖然是新手媽媽，但她深知不能隨意親吻小孩，因為小孩的免疫力很低，所以她對所有的人下達了「親吻禁令」，但沒想到卻還是見到了最糟的場景。

年幼的歐拉在沒有跟人過度接觸的狀況下，仍然得到了皰疹，病毒所造成的紅點跟瘡從頭部到身體都有，甚至侵入到她的眼睛裡面，照片中可以看到，還沒長出頭髮的頭皮上全是恐怖的紅色點點，一路蔓延到幾乎整張臉。霍莉擔心的照顧著歐拉，並且擔心這些病毒在侵入眼睛之後，會對女兒的眼睛及視力造成傷害，心中滿是恐懼，並帶著小孩到醫院就診。

報導中指出，在經過檢查測試之後，歐拉的視力沒有受到傷害，而這些病毒也在治療24小時之後有所減輕。對此，霍莉說她在懷孕期間看到許多有關親吻會造成病毒傳染的文章，除了在小孩剛出生她無法自拔的親了一下之外，她沒有讓任何來訪者親吻小孩過；醫生則告訴她，這些病毒的傳染途徑很有可能轉移到「手上」，才讓歐拉感染。

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