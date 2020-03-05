大立光2月營收一年新低　3月拉貨動能比2月好

▲大立光執行長林恩平。（圖／資料照）

記者周康玉／台北報導



大立光（3008）今（5）日公布2月合併營收為36.73億元，較上月營收衰退11%，較去年同期成長45%，來到近一年新低，前二月累計合併營收77.78億元，較去年同期成長32%。大立光表示，2月營收符合預期，目前3月拉貨動能看起來比2月好，但客戶會不會調整還要再觀察。

受到新冠肺炎（COVID-19）疫情衝擊，因大陸官方宣布延後至2月24日開工，台商在大陸手機組裝廠因此受衝擊，不僅2月工作天數銳減，加上線上生產人員無法如期返回廠區、大陸部分城市封城的因素、交通物流受各省分規定不同而難以暢通等因素，造成大立光大陸地區客戶開工進度不佳，大立光下調2月營收，從原先的優於1月、下修為「動能下滑」。

由於大立光廠區都在台灣，並未受到疫情直接影響，但多家外資下調手機出貨數量，其中最受矚目的是預計於3月發表的蘋果平價款手機iPhone SE2（暫定），大立光主攻該款機型的後鏡頭，因客戶出貨延後，大立光2月營收因此受衝擊。

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雖然iPhone面臨出貨延遲危機，三星Galaxy Z Flip於本月初在全球各地上市，以及即將開賣的Galaxy S20旗艦機款，都將帶給大立光3月營收動能。

大立光為前5大手機廠供應商，不僅大陸品牌華為、VIVO及OPPO等出貨情形直接受疫情衝擊，iPhone組裝更以大陸廠區為大宗，復工率及出貨進度成為近期關注焦點。