一高一低精品股　攻守俱佳

美日英歐澳央行決定降息，營造資金寬鬆氛圍，暫解市場恐慌，目前指數進入築底期，高殖利率股具優勢，若兼具低本益比條件，就是進可攻退可守的首選標的。

文．馮泉富

由於韓國、義大利的新冠肺炎新增確診人數暴增，加上日前世界衛生組織(WHO)秘書長對外表示，在中國境外通報的新確診病例，已經首次超過中國境內的新確診病例，引爆全球主要股市的連續性恐慌。

指數恐慌式下跌 反彈波隨後啟動

請繼續往下閱讀...

美股道瓊指數單周下跌至最低點一度達四千三百點，周Ｋ收盤跌幅達一二％，為金融海嘯以來最慘單周表現，整體美股市值一周蒸發三．一八兆美元，其他主要股市也兵敗如山倒，全球整體市值約蒸發五兆美元，素有「恐慌指數」之稱的芝加哥波動率(VIX)指數，二月二十八日盤中更一度急漲到四七，為二○一一年八月美股閃崩以來新高。

目前根據WHO的報告顯示，全球出現疫情的國家數已增至五十六國，總感染人數約八萬四千人，且部分國家仍處高擴散期，疫情在短期之內仍不容樂觀。

在這般的市場氛圍之下，全球股市要Ｖ轉而上也不是件容易的事。不過，有兩件事是明確的，因為恐慌度夠高，市場沒信心的籌碼將被清洗得更為徹底，加速沉澱。另一方面，各國央行也擔憂疫情引發實體經濟的增速大幅下降，將開始認真考慮實施新一輪的寬鬆政策。

以上兩件事都是有利於股市發展，因此，投資人也無須過度悲觀，若觀察中國Ａ股市場之走勢就容易了解，央行撒錢是有效的，反彈波也將隨後啟動。

資金寬鬆效應 可望蓋過經濟下修利空

先把資金因素暫時排除，若回歸基本面，疫情向全球擴散，必當波及市場需求，進而影響經濟增速。先前蘋果開出第一槍，宣布因新冠肺炎爆發波及iPhone中國大陸產能，除了影響全球供貨，也打擊中國大陸對蘋果產品的需求，成為首家受疫情影響而公告獲利預警的重量級企業。

接著，第二家市值逾一兆美元而發布財測預警的是微軟，其發表聲明，因供應鏈重返正常運作的速度比之前預期更慢，Surface裝置、Windows等產品銷售受打擊的程度比預估嚴重；其他發布預警的科技廠還有繪圖晶片大廠輝達(Nvidia)、PC廠商惠普(HP)等。重量級國際企業的預警是本波美股急跌的主要因素之一，法人密集下修GDP增速則成為跌勢幫凶。

根據穆迪分析公司(Moody's Analytics)最新報告顯示，新冠肺炎大流行機率由二○％上調至四○％，且若肺炎疫情真的演變成大流行的話，全球與美國經濟今年上半年恐難逃衰退命運。

牛津經濟預測模型則推算，一旦病毒爆發進而演變為大流行，最糟情況下，整體亞洲將減損GDP約四千億美元，約占亞洲經濟規模的○．五％，全球損失則高達一．一兆美元，估計今年上半年美國和歐元區的GDP會出現技術性衰退。

經濟合作暨發展組織(OECD)日前則警告，若疫情「持續更久、更廣泛地」擴散，傳遍亞太、歐洲與北美地區，全球今年經濟成長將進一步下探至一．五％，約是疫情爆發前預估值二．九％的一半，且日本與部分歐元區國家經濟體可能陷入衰退。

不過，重點來了，以上的所有基本面下修的預期性利空，多半也隨著本波恐慌性下殺反映於市場了，由於經過重大利空與恐慌式拋售的壓力測試，指數低點的支撐是有效的，除非有更大的黑天鵝事件，否則暫時不易再破低了。

接下來的股市發球權將轉到各大央行的寬鬆政策了，只要貨幣的寬鬆力道夠大，股市反彈的強度與續航力就大，將成為正相關。

美國聯準會(Fed)主席鮑爾(Jerome Powell)日前表示，必要時將採取行動支撐美國經濟，該言論被外界解讀美國可能啟動預防式降息，美股也因而強彈。

若觀察美國聯邦利率期貨市場的FedWatch升降息次數機率，截至三月三日止，市場預期今年降息三碼的機率達三二．七％，降息四碼的機率更拉升達三八．二％，等於降三碼至四碼的概率就達七成，且三月十八日FOMC決策會議後宣布降息一碼的機率高達百分百。

另外，高盛最新研究報告更預估，為因應新冠肺炎疫情恐慌，Fed三月例會決議後有可能一口氣降息兩碼。由債市交易實況觀察，美國中、長期公債殖利率皆同步創歷史新低，十年期殖利率一度達一．一％，三十年期殖利率一度達一．六四％，顯然，本次的寬鬆力道應該不小，將構成股市多方再起的條件。

美元指數拉回＋高股息殖利率 有利台股後市

回頭觀察國內股市，目前有利於股市的間接條件，除了全球主要央行釋出降息或QE的訊息以外，近期美元指數的滑落也將助長國際游資重回新興市場，台股自然受惠。

由於美國聯準會(Fed)降息預期升溫，日本央行也發聲祭出購債撒錢，美元指數則連續拉回，亞幣近期已逐步反應主要經濟體的貨幣寬鬆預期，新台幣也加速跟上腳步呈現升值。

後續若各主要經濟體陸續確立進一步寬鬆救市，新台幣將延續跟隨亞幣走升方向不變。現階段雖然未見外資積極買超台股，但匯率走勢已領先預告外資隨時將回頭買超台股，加上目前台股整體股息殖利率仍高達四％，在全球低利率環境成為常態之下，對資金仍具吸引力。

低本益比＋高殖利率 神基本益比僅十倍

放眼全球，台股十分明顯的優勢就是股息殖利率夠高且穩定。可預見的未來，在全球主要央行貨幣寬鬆政策下，實質利率將持續走低，有息資產將彌足珍貴。為了創造收益，只要國際資金重回新興市場，必將擁抱台股。

因此，現階段選股策略的首要條件是高股息殖利率，若再符合低本益比，則更是攻守兼備的好標的。

例如神基(3005)，連續四年股息殖利率皆達五．五％以上。神基大陸製造據點位於昆山及常熟，大陸工廠約貢獻神基營收約八五％至九○％，已於二月十日重新開工。佔神基營收四九％的強固型電腦，應用在政府單位、汽車、醫療、公共工程等領域，市場利基，全年需求不致於因疫情產生變化，預估強固型NB 全年營收將年增一二％，其中，第一季因產出不足延遲交貨的部分，將順延至第二季至第三季補足。

法人預估神基二○二○年營收約二九六．五億元，年增率八．八％，依產品結構來看強固性電腦的成長力道最強勁，產品組合有助毛利率走升，今年毛利率、營益率預估為二九．二％及一二．四％，EPS預估約四．八元，截稿前本益比約僅十倍，值得持續追蹤。

【更多精采內容，請見《理財周刊》1019期，便利商店及各大書店均有販售www.moneyweekly.com.tw】

【投資致富靠自己！理財課程資訊www.moneyedu.org.tw】

