文．洪寶山

新冠肺炎在全球恣意蔓延，除了中國大陸以外，鄰近的韓國、日本疫情急速升溫，尤其是韓國，因為新天地教會群聚感染，確診人數不斷上升，所有街頭活動一律暫停，遠在歐洲的義大利因為確診人數暴增而封城，取消嘉年華會，防疫視同作戰，真的輕忽不得！

台灣疫情仍在嚴密監控中，但試想，只要有一個超級傳播者在外面趴趴走，疫情就會宛如韓國新天地教會「一人確診，全國遭殃」一樣的失控，我們不得不謹慎。

根據美國德州大學奧斯汀分校的研究，新冠肺炎傳染力比SARS大二十倍，過去SARS花了九個月擴散全球，新冠肺炎只花三個月，目前尚無新藥及疫苗可解，台灣第三十二例確診個案是印尼看護，分析她確診前三天行蹤，幾乎是由北到南走透透，令人捏一把冷汗，可見平常被忽視的弱勢族群，都有可能成為防疫死角，好比街友、特種行業、觀光客、走私客、非法外籍勞工、監獄、養老院等，政府應該加以重視。

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居家防疫，不只是口罩、酒精、殺菌等清潔用品，過去我們熟悉的物聯、雲端也派上用場，疫情限制航班起降，商務談判並沒有因此中止，跨國、多點的線上溝通、視訊會議、遠距教學成為最佳解決方案，只要有電腦、平板、手機，能夠上網，就能隨時隨地開會、學習，帶來新一波智慧防疫商機。

另外，為了避免人與人近距離接觸和交叉感染，武漢幾個治療肺炎的醫院，服務型機器人肩負起全院消毒、送餐、送藥的重責大任，大數據也不遑多讓，追蹤確診人數、疫情分布狀況，防止疫情擴散，都成為將來發展人工智慧重要的里程碑。

疫情緊張，民眾出門次數減少，重創觀光、旅館、餐飲業，「疫」外帶動「宅經濟」發展，電商滿足民眾採購日常用品的需求，外送、宅配、物流、工業紙箱需求量大增，成為矚目的焦點。

新冠肺炎影響全球產業鏈重新布局，台灣中小企業也必須深刻體認數位轉型的重要，二○一二年我們錯過了手機上網的支付商機，甚至大數據與雲端計算的科技領先地位，疫情再次透露轉型的契機，相關防疫概念從口罩、酒精、疫苗的生技醫療類股，延伸到5G、AI、雲端物聯等題材，投資人可多加留意。

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