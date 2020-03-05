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還沒做就先「夾娃娃」阿宅好心動！　漂亮女公關嬌喊買包包…只是一場春夢

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記者張君豪／台北報導

刑事警察局偵查第四大隊2020年初接獲報案，天道盟太陽會中山會幹部奚姓男子（36歲、組織等多項前科）主持的男女交友詐騙集團。警方指出，奚姓男子招募男員工在社交平台上廣撒網，冒充單身女性尋找男網友聊天談心。熟識後相約至臺北市某商圈見面，奚男再派女公關將男網友帶至詐欺集團租賃的夾娃娃機台或可配合退貨的店家消費，女公關以贈送「生日禮物」等理由要男網友買單。

▲刑事局特勤隊攻堅破獲天道盟太陽會中山會愛情詐騙集團。（圖／記者張君豪翻攝）

▲天道盟太陽會中山會主持愛情詐騙集團，該集團女公關藉由讓被害人「有談戀愛的感覺」花大錢遭坑殺。（圖／記者張君豪翻攝）

▲刑事局特勤隊攻堅破獲天道盟太陽會中山會愛情詐騙集團。（圖／記者張君豪翻攝）

▲刑事局特勤隊攻堅破獲天道盟太陽會中山會愛情詐騙集團逮捕奚姓主嫌。（圖／記者張君豪翻攝）

奚姓男子主持的愛情交友詐騙集團，多以身材姣好的女公關出面，等到上線釣出被害男子後，多以「我今天生日」「今天跟你在一起真的感覺好特別」「忘記帶錢包為由」要求男子消費刷卡購買娃娃機內玩偶或高檔名牌奢侈品，之後女公關在把得手的名牌奢侈品拿到特定商家退貨換現金藉此牟利。

▲刑事局特勤隊攻堅破獲天道盟太陽會中山會愛情詐騙集團。（圖／記者張君豪翻攝）

▲刑事局特勤隊攻堅破獲天道盟太陽會中山會愛情詐騙集團。（圖／記者張君豪翻攝）

警方接獲不甘損失遭女公關乾洗的被害人出面檢舉，深入調查發現宅男工程師情竇初開，以為遭遇生命中的真愛，因感情陷入盲目斥資數萬元購買名牌包給女公關，警方統計該詐騙集團營業2個多月獲利超過新台幣百萬元。

▲刑事局特勤隊攻堅破獲天道盟太陽會中山會愛情詐騙集團。（圖／記者張君豪翻攝）

▲刑事局特勤隊攻堅破獲天道盟太陽會中山會愛情詐騙集團，並查扣電腦等設備。（圖／記者張君豪翻攝）

刑事局偵四大隊與北市大安警分局、新北市新莊警分局共組專案小組，報請新北地檢署指揮偵辦，專案小組經長期蒐證在今年3月2日持搜索票、拘票前往臺北、新北地區同步檢肅天道盟太陽會奚姓幹部等7男5女共12人到案說明，並搜索通知配合退現金的不法商家業者到案，現場查扣天道盟徽章、天道盟太陽會徽章、作案用的手機、電腦、帳冊、對話紀錄等證物。詢後依涉嫌組織犯罪、詐欺等罪解送臺灣新北地方檢察署偵辦。

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