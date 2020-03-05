影／疫情拓經濟新模式　專家教你尋找亂世英雄股

記者陳心怡／台北報導

新冠肺炎疫情漫延全球，首當其衝就是股市表現，相較於其他國家的股市，台股表現算是不差的，因此許多投資人也虎視眈眈地想趁機搶些便宜的優質股。在《雲端最有錢》中，財經專家邱敏寬提出一些能在亂世中成為一代英雄的個股建議。

邱敏寬表示，這次疫情帶來了經濟新模式的改變，包括三個主要新浪潮，外食、外送、外賣需求擴大，工業用紙快速升，受惠股有正榮（1904）、榮成（1909）；另外，宅經濟、快速上網的需求提升，矽力（6415）、信驊（5274）、祥碩（5269）、精測（6510）、緯潁（6669）、鈊象（3293）都受惠；還有人力不足問題，導致自動化製造的加速，受惠股有上銀（2049）、研華（2395）、樺漢（6414）。

籌碼達人陳威良提到，俗話說，當海水退潮時，才會知道誰在裸泳，不過現在股市許多強勢股不但沒裸體，還穿著沙灘褲在岸上曬太陽。2月份疫情已經在台股發酵，指數拉回，很多個股跌得東倒西歪，但是像熱映（3373）、茂矽（2342）、合世（1781）、博智（8155）、瑞基（4171）、廣錠（6441）、台南（1473）、易威（1799）、泰山（1218），漲幅至少都有20%，這些個股從技術面來看，都是均線多頭排列，且股價不斷創新高，代表這些股票有很強的業績加持，營收會是法人主力評判是否買入的一大重點。