無懼疫情威剛2月營收大增三成　Q2後現補貨效應

▲威剛表示，上半年DRAM及NAND Flash供給不足。（圖／資料照）

記者周康玉／台北報導



不受新冠肺炎疫情衝擊，記憶體模組大廠威剛（3260）今（5）日公布2月營收達24.46億元，月增30.07%、年增19.64%。威剛表示，今年上半年產業DRAM及NAND Flash供給不足態勢確立，農曆春節後客戶拉貨力道未減，3月接單狀況持續增溫，第一季營運表現將逐月成長。

威剛預期，全球疫情雖將造成3月~4月消費市場的短期需求降溫，但並未影響中長線產業景氣多頭走勢，仍看好今年記憶體價格將逐季上揚，預期隨著第二季疫情高峰期過後，需求可望出現明顯的補貨效應。公司積極備貨，並維持庫存水位，以因應5G、雲端及微軟Xbox與SONY PS5等新機上市帶動的記憶體需求倍增。

自去年第四季以來，資料中心需求持續回籠，加上疫情促使宅經濟效應升溫，5G應用及雲端運算規模持續擴大，帶動記憶體訂單直線向上。另方面，威剛不但在電競版圖的擴展不遺餘力，攜手英特爾陸續攻城掠地；公司於工控產業的客戶群規模也因料源備足優勢，在這波記憶體供不應求的態勢下持續成長，公司今年整體營運績效及全球品牌價值也將水漲船高。

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威剛2月DRAM產品營收比重為41.69%，非DRAM產品營收比重58.31%。其中固態硬碟（SSD）產品營收比重仍維持3成以上、達31.65%，SSD月銷售金額較去年同期成長67.67%。累計1-2月營收為43.27億元，年增4.56%。