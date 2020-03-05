美股激勵台指期大漲134點　分析師：行情止穩、突破月線有望

▲台指期3月5日走勢。（圖／取自期交所）

記者余弦妙／台北報導

受美股大漲1,173點激勵，台指期今（5）日開盤上漲92點，來到11,450點，隨即上攻到11,501點，大漲143點，終場以11,492點作收，上漲134點，與現貨相較，逆價差22.82點。展望後市，萬寶投顧執行長王榮旭分析，亞洲貨幣升值熱錢湧入，外資持續回補行情止穩，未來有衝破月線可能。

王榮旭表示，外資已連續兩天在期、現貨買超，且期貨也已連續兩天增加多單，外資期現貨同步買超，代表偏多操作，再加上聯準會宣布降碼，造成亞洲貨幣升值、熱錢流入，若從籌碼角度來看，外資會持續回補台股。

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王榮旭解釋，自1月以來，外資賣超台股金額已接近2千億元，但目前行情逐漸回穩，外資也會開始回補，另外，從技術面來看，大盤從週一的偏低點過後，已連續出現3根紅棒，這也是行情止穩的訊號，且高價股超過500元的有兩檔漲停，另外兩檔則大漲接近9%，綜觀來說，不管是法人或大戶都有重新進場的趨勢，這都是有利大盤未來兩天持續上漲的訊號。

王榮旭說，今天大盤已站上半年前的位置，接下來就是要觀察月線（現貨11588點、期貨11570點），前波雖然沒有越過，但這次能夠衝破月線的機率相當高。