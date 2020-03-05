小資族受惠！國泰證新增34檔定期定額標的　5G、谷底反彈產業全納入

▲ 小資族可用定期定額投資，以時間複利累積資產。（圖／pixabay）

記者李瑞瑾／綜合報導

儘管新冠肺炎疫情（COVID-19）衝擊股市行情，長期投資需求仍然看俏，為協助投資人多角化參與海內外市場，國泰證券新增34檔台股定期定額投資標的，共計93檔，分別包含79檔台股以及14檔涵蓋美中台ETF。

國泰證券表示，新增標的為MSCI成份股，加上原本大型藍籌股標的，提供兼具穩健與成長的多元投資平台，目前正值低利時代，運用年終獎金參與中大型績優企業長期獲利成果，透過長時間定期定額買台股，打造未來的一桶金。

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隨著全球央行持續進行寬鬆貨幣政策，台股資金行情匯聚人氣，根據臺灣證券交易所最新數據顯示，2020年元月台股定期定額成交金額創下該業務推出以來的新高紀錄，單月成交金額達8.11億元。國泰證券指出，台股萬點行情列車創下史上最長紀錄，推升2019年台股定期定額成交規模正式突破60億大關，國泰證券每月台股定期定額成交金額持續走高，市占率同步攀升，目前已達2成水準。

國泰證券所新增的32檔MSCI成份股以及2檔海外ETF，於「國證e櫃台App」上架立即獲得客戶新申購並成功扣款，國泰證券指出，新增標的更涵蓋5G升級概念股、谷底回升的面板產業與中長期受惠台商回流的相關族群等，預期將能滿足更多投資面向。