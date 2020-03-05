新冠肺炎疫情致復工率不高　群電2月合併營收年減22.3%

▲群電大樓。（圖／群電官網）

記者姚惠茹／台北報導

群光電能（6412）今（5）日公布2月自結合併營收為15.12億元，較上月減少38.08%，較去年同期減少22.3%，主要是受到新冠肺炎疫情干擾，2月份整體產業復工率不高；累計今年前2月自結合併營收達39.54億元，年減12.8%。



群光電能總經理曾國華表示，受到新冠肺炎疫情干擾，2月份整體產業復工率不高，交通物流也有諸多限制，造成當月份客戶拉貨遞延，不過中國大陸疫情逐步獲得控制，當地政府也積極支持企業復工，因此公司復工率目前已提升至近7成，公司正加快生產進度，預期出貨狀況可望在3月之後有明顯彈升。



法人指出，受到新冠肺炎疫情影響，「宅經濟」當道，娛樂遊戲類的產品逆勢成長，同時企業員工在家工作的需求也急速提升，尤其是中國大陸筆電的滲透率佔全部PC僅50%，相對於全球的65%比率仍然偏低，因此這次疫情很可能驅動新一波中國大陸筆電的換機潮，而群電在電競筆電及商用筆電電源可望受惠。

法人進一步分析，群電自動化程度較高，產能恢復進度有望優於同業，再加上群光電能在多項高值產品，像是電競筆電、智慧家庭、伺服器等電源的市佔率持續提升，下半年遊戲機電源又有新品推出，看好公司營運在第一季落底後，業績可望逐季攀升。