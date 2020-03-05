疫情影響復工率...國巨高雄廠產能全開　徵100名工程師、1500名作業員

▲國巨日前召開臨時股東會。（圖／資料照）

記者周康玉／台北報導



由於市場需求回升，因新型冠狀病毒（COVID-19）疫情影響中國大陸廠區產能，致使農曆年後的供需更加吃緊，國巨（2327）今（5）日除全力調整產線因應外，並規劃將高雄廠區產能全開，以滿足客戶緊急需求，目前積極對外招募作業員1500名及工程師100名。

此外，國巨表示，因許多產業因受全球疫情擴大而影響營運，公司主動與高雄市政府勞工及招商單位合作，密集參加徵才場次，期能擴大求才管道，增加當地就業機會，並竭誠歡迎各方人士踴躍加入公司生產行列。

國巨與高雄市政府勞工及招商單位合作徵才，共開出三場徵才活動，分別為3/12（四）大社區中山堂、3/21（六）楠梓區油廠國小、3/25（三）大發工業區等。

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國巨於2018年耗費10億取得高雄廠6000多坪土地，因應未來三到五年擴充使用。

國巨董事長陳泰銘日前於股東會表示，受到疫情影響，大陸廠區人員流動管制，復工深具挑戰。由於國巨大陸與台灣產能為7:3，陳泰銘表示，因招工困難，大陸廠區面臨嚴峻的復工率，目前大陸廠產能利用率僅35-38%，預計三月恢復達50%。

陳泰銘表示，過年前仍保有20%-30%產量，為維持產能，年前通過員工激勵，付三倍的人工成本讓員工留廠加班。據了解，目前所有代工廠都在搶人，國巨更因此提出優於業界的留任獎金。

陳泰銘透露，國巨成品兩大產品R-Chip和MLCC庫存都低於30天，是過去10年來庫存最低的一次，能提供的已經有限，只能產出多少發出多少，市場需求遠遠大於產出。