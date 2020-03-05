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亞洲市場擁五大優勢　滙豐中華推首檔目標到期新興亞洲債券基金

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▲▼ 滙豐中華投信趁此際推出三至四年目標到期新興亞洲債券基金，董事長李選進(左)、經理人曾淼玲。（圖／記者李瑞瑾攝）

▲ 滙豐中華投信推出三至四年目標到期新興亞洲債券基金，圖為滙豐中華投信董事長李選進（左）、基金經理人曾淼玲（右）。（圖／記者李瑞瑾攝）

記者李瑞瑾／綜合報導

不確定的年代來臨，市場長期處於低增長、低利率，各國央行政策也持續寬鬆基調，除了有利經濟基本面、亦對債券型產品提供支撐環境；檢視各風險性資產的表現，其中亞洲債券無論天期、收益率與穩定性都較其他同類型產品具有吸引力。

滙豐中華投信趁此際推出三至四年目標到期新興亞洲債券基金，該檔基金為滙豐中華投信首檔目標到期基金，基金經理人曾淼玲指出，亞洲市場擁有五大優勢，包括多元機會、企業獲利成長佳、經濟成長動能、信用品質佳以及投資人結構穩定等。

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曾淼玲表示，目標到期基金好處是不用在意進出場時間點，在市場波動時也能維持收益，不論收益來源或是進出場時點，皆相對穩定。

另外，目前全球經濟不確定性仍多，各國央行也持續維持寬鬆貨幣政策，並也都有可能於本年持續降息，在通膨穩定情況下，各國利率不太有可能大幅反彈，債券仍相較有吸引力。

選擇亞洲市場債券原因，主要是亞洲（除日本）的經濟體質，相較其他新興市場、已開發市場成長性都要好。在新興市場當中，新興亞洲的企業基本面、違約率也都較拉丁美洲、新興歐洲表現還要佳；此外，亞洲債券買家多為當地投資人，因此波動率相對也較低，在結構上相對穩建。

針對亞債市場較大的競爭優勢，此檔基金主要配置在亞洲債券，以擁有較高殖利率、較低違約率及存續期間較短等優勢條件。投資上市場主要在中國大陸、韓國、雙印等國家；其中將有七成配置在投資等級債，其餘則為高收益債等。

曾淼玲指出，三至四年目標到期新興亞洲債券基金選擇和基金到期日接近的債券，期間收取債券票息收入，分配給投資人或滾入再投資；此外也設計「提前結算機制」，若在持有三年之時達到目標收益即提前出場，讓投資人資金運用有更多彈性。

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