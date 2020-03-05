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財神最愛！3縣市最常開出今彩539頭獎　13年來幾乎天天有人抱走800萬

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▲▼台彩與藝人阿Ken首次執導的電影「練愛iNG」合作，只要在10日至21日買「今彩539」，看電影享早場優惠價。（圖／台彩提供）

▲台彩與藝人阿Ken首次執導的電影《練愛iNG》合作，只要在10日至21日買「今彩539」，看電影享早場優惠價。（圖／台彩提供）

記者紀佳妘／台北報導

白色情人節即將到來，台灣彩券公司與電影《練愛iNG》攜手合作，3月10日至3月21日購買電腦型彩券「今彩539」，不限購買金額，可憑印有優惠訊息的未中獎彩券，以早場優惠價格至全國各戲院一般廳換購電影「練愛iNG」任何場次的電影票一張，讓消費者在買彩券之餘，還能享有看電影的優惠。

台彩表示，這次與藝人阿Ken首次執導的電影《練愛iNG》合作，只要購買「今彩539」彩券，只要憑「今彩539」未中獎的彩券至戲院觀賞《練愛iNG》，還可以用早場優惠價換購任一場次一般廳電影票一張，同時也提醒換購時戲院會回收彩券，請民眾先行對獎，預期將吸引更多年輕族群購買彩券，加深對「今彩539」簡單好玩、頭獎較容易中的印象。

請繼續往下閱讀...

根據台灣彩券統計資料顯示，「今彩539」自2007年1月1日開賣以來，截至今（109）年2月底止共開獎3,914期，累積開出的頭獎中獎注數高達4,696注。換算下來，等於每天都有人抱走頭獎800萬元，堪稱是公益彩券史上最容易開出頭獎的產品。

統計也指出，頭獎開出的縣市除了連江縣以外，全國遍地開花，開出頭獎前3名的縣市分別為新北市（951注）、台北市（747注）、台中市（532注）。特別的是，一次抱走3注以上頭獎的民眾共有31人，在這31人中，有28人一次抱走3注頭獎，有2位一次抱走4注頭獎，有1位一次抱走5注頭獎。

「今彩539」每注頭獎獎金為800萬元，頭獎總獎金上限2,400萬元，如單期頭獎中獎注數超過3注，則由所有頭獎中獎人依中獎注數均分2,400萬元。觀察這31位幸運兒，都是用相同的選號一次購買3注以上，除了有機會獨得3注頭獎2,400萬元外，當單期頭獎開出注數超過3注時，也會比其他中獎人分得更多獎金。

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