政府紓困漏了打工族？　人力銀行：5萬學生每月資金缺口7千元

▲小雞上工針對學生打工族調查，5萬學生每月少7千元收入。（圖／業者提供）

記者余弦妙／台北報導

行政院今（5）日拍板通過41.25億元穩定就業措施，主要就是針對企業與勞工的相關紓困措施，不過，這些補助措施大多是針對正職員工，對於學生打工族就沒囊括在內。

根據徵才APP「小雞上工」最新的開學打工調查，目前學生打工族還有75%還沒找到工作機會，近1成打工者遇到雇主要求減薪共體時艱的狀況，近3成遇到排班減少造成收入減少，平均月收入減少5,508元，更有11%學生打工族表示因為打工收入減少，無法支付學費或生活費，換算約有5萬學生打工族有經濟困難。

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進一步調查發現，9%學生打工族反映雇主因肺炎疫情提出降薪共體時艱的要求。近三成29%學生打工族反映，因疫情蔓延找不到工作或排班變少，導致打工收入銳減，平均每月打工收入減少5,508元，11%指出，打工收入減少已經造成經濟困難，付不出學費或生活費，以目前大學生121萬人換算打工比例38%推估，約有5萬學生陷入經濟困難，金額缺口約為每月7,008元。

小雞上工營運主管游家盈分析，學生打工族大多從事的打工內容為服務餐飲業和活動類短期工讀生，由於肺炎疫情造成民眾減少出門與聚會，不少大型活動取消，觀察站內數據顯示，其中短期、臨時職缺大幅下降七成，對學生打工族首當其衝，估計約有5萬學生打工族陷入經濟困難。

因此，游家盈也提出建議，學生是未來國家的棟樑，希望政府除了企業與正職員工的紓困方案，也能針對學生打工族推出相關配套措施，例如學貸生活費申請門檻放寬、額度調高，政府、公法人釋出工讀職缺，幫助學生打工族度過難關。