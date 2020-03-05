　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
財經 財經焦點 房產雲 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產聚焦 | 保險

一個礦工之子 如何翻身金字塔頂端的房仲王？

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼ 。（圖／記者財訊雜誌攝）

文／游筱燕

身價1084億元的國巨董事長陳泰銘，是台北市國華高爾夫球場的常客。向來甚少與其他企業主球敘的陳泰銘，身邊卻經常出現同一個球友，難免引起旁人好奇，猜想可能是外資金融圈人士。不過，這個人非但外資，也非系出名門，而是靠著自己雙手成為豪宅教父的礦工之子劉陳傳。

專營高端房仲　往來皆大咖

人稱Michael的劉陳傳，是住邦佳士得的創辦人，他講話溫潤敦厚，相處起來沒有壓力，最常掛在嘴邊一句：「不要小看你自己！」今年已屆耳順之年的劉陳傳，創業至今28年，專營逾3億元的高端房仲與數10億元的商用買賣，1年平均銷售總額在60億元以上，單筆物件的佣金從數百萬元到上千萬元不等。

請繼續往下閱讀...

劉陳傳手中3、4千筆的客戶名單，盡是台灣的頂峰人士，除了陳泰銘，還有鴻海科技集團創辦人郭台銘、敏實集團董事長秦榮華、聯華實業董事長苗豐強、台塑集團的李寶珠、王文洋、王文堯，精英前董事長蔣東濬，演藝界的張小燕、張清芳、王偉忠、吳宗憲，廣達副董事長梁次震妻子梁秀卿等人；國際的Blackstone黑石集團、LVMH、GRAFF，以及一些無法曝光的政商大咖。

為什麼大咖都喜歡找Michael？摩根大通台灣區總裁錢國維回憶，2008年他與家人從香港來台北找租屋，認識了劉陳傳，「他搭著黑色的凱迪拉克前來，有司機，應對進退得體，顛覆我對一般房仲的想像。」錢國維觀察，跟劉陳傳在一起，可以談很多面向，不會只問他房子1坪賣多少錢；知道他跟許多名人有不動產生意，但是他從不在面前吹噓，反而都是朋友提起，適合談心，是守密靠得住的朋友。

陳泰銘也說，劉陳傳謙虛又風趣，跟他打球有很多可以學的地方，不會讓人感覺是要做生意才來交往，相處起來自在，累積信任感，就像長期的醫病關係中病人對醫師的信任，有不動產問題第一個就想到劉陳傳。

由於劉陳傳的「不一樣」，讓他經手過謝東閔副總統官邸、新光金控副董事長吳家錄的陽明山白雲山莊，也幫過美國在台協會AIT處長包道格租下忠泰建設的大直輕井澤。

打敗5大商仲　交易創天價

不只豪宅，劉陳傳5、6年前轉戰商用不動產，2017年成功仲介中華郵政以64.2億元買下內湖「長虹新世紀企業總部」，打敗全台5大商仲，驚豔地產圈，還創下當年交易金額最大的單一商用不動產紀錄。…(本文節自財訊602期，詳全文)

延伸閱讀：

2019年豪宅排行榜出爐！豪宅王是它…

豪宅仲介：斷捨離轉手賠6千萬 總比腳麻跑不掉好！

ET快訊
快訊／蔡阿嘎街頭遇襲　接應黑衣男共犯主動到案
長榮證實搭載58歲確診男飛澳洲！航班空機返台　空服員「隔離搭
突破6千！南韓新增322例「累計6088確診」　大邱慶北連添
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

顧燕翎：台灣婦女運動背後的故事

一高一低精品股　攻守俱佳

外幣貶值影響投資運用收益折計價值　2月央行外匯存底小增5.49億美元

大立光2月營收一年新低　3月拉貨動能比2月好

女力崛起！女頭家占比衝4成　台灣女性創業指數奪亞太第一

新台幣收盤維持29字頭　升值7.8分創6周新高

「疫」起迎轉機

一個礦工之子 如何翻身金字塔頂端的房仲王？

美股激勵台指期大漲134點　分析師：行情止穩、突破月線有望

靠手續費賺錢的時代即將結束　力拚數位轉型，那些台灣券商跟上了？

曝公開確診者疫調資訊5大劣處　陳時中為難：是你會坦誠以對嗎

義大利議員戴口罩進國會「被嘲笑」 他爆氣脫口罩怒喊：我去過3個疫區

幫第一線醫護人員加油打氣！　台南業者親送免費便當超暖心

扭臀嗨炸！中警瘋玩「對嘴挑戰」 超狂運鏡全員舞動...犯人甩肩抖翻

韓返台打疫苗被拒...媽喊淪醫療人球　蘇怡寧醫師氣炸「直接叫她滾」

孫子開車出去玩「拒收油錢」！　阿嬤森77強勢塞錢：給我閉嘴

造訪米其林廚神戈登「地獄廚房」 咬下酥皮威靈頓牛排銷魂爽皺眉

「時間就是金錢！」不滿買口罩等太久 婦人爆走飆罵藥師：不高興就不要做

日本安倍晉三會議上「狂咳」　旁邊官員眼神嚇崩拉口罩！

最愛垃圾車！萌娃倒垃圾誤拋飛 遇清潔隊員神助攻網讚：Nice Play

顧燕翎：台灣婦女運動背後的故事

一高一低精品股　攻守俱佳

外幣貶值影響投資運用收益折計價值　2月央行外匯存底小增5.49億美元

大立光2月營收一年新低　3月拉貨動能比2月好

女力崛起！女頭家占比衝4成　台灣女性創業指數奪亞太第一

新台幣收盤維持29字頭　升值7.8分創6周新高

「疫」起迎轉機

一個礦工之子 如何翻身金字塔頂端的房仲王？

美股激勵台指期大漲134點　分析師：行情止穩、突破月線有望

靠手續費賺錢的時代即將結束　力拚數位轉型，那些台灣券商跟上了？

快訊／迪士尼證實《花木蘭》台灣上映日期「無限期延後」：因新冠肺炎影響

新竹最狂「斂財靈媒」豪宅囤1.1億現金　宮廟找肥羊：我是退休校長

國產鳳梨內需供銷失衡　產地價低迷斗六市長掏腰包收購

MINI JCW Clubman＆Countryman正式開賣　306匹最大馬力火熱抵台

泡麵加蛋美味3方法　神人親揭「財富自由吃法」...網讚：你是天才！

聽到顧寶寶！狗媽跑去籠子躲起來　阿公崩潰：你生的欸～

「鄉民老婆」跟蹤偷拍泰拳亞軍　還假冒店員...當場遭警察帶走

創區域新高！興富發總裁家族砸9.2億元　買下華王大飯店土地

威廉森撞飛對手雙手猛扣！庫班看傻抱頭　怪物狀元談慢熱：我下半場醒了

電鍋加熱！妹子一掀開「清蒸外星人」食慾歸0　老母笑掉下巴：靠盃啦

蔡阿嘎遇襲！騎機車載孕妻二伯　北投遇黑衣人埋伏鐵鎚狠砸

財經熱門新聞

9、10月期中獎發票兌領明日到期　2位千萬大獎得主別錯過財神爺！

即／初選明朗　美股道瓊大漲700點

台新少主正妹妻曝光！　驚人身世起底

拒包線　台廠：口罩原料台灣優先

防疫口罩為何還能從台灣出口？經濟部回應了「國內供應優先！」

處理器遭攻擊　聯發科：已推強制性補丁程式

台灣菸酒公司預計招募710人！從業職員月薪3萬8起跳

換美元更便宜了！　台銀牌告現金賣出價創7週新低

防疫酒精衝一波！台糖75%酒精全聯明天開賣

「疫」窩瘋！王品新品牌掀排隊潮　和牛涮搶攻300億火鍋商機

財神最愛！3縣市最常開出今彩539頭獎

台酒防疫酒精　一般企業不在優先供貨之列

振興券抵用券發千元才夠用？　經長：要量力而為

呂芳銘投資TBC違背承諾！NCC要求改善財務

更多熱門

相關新聞

中纖長媳農曆年前買內湖億級豪宅　霸氣0貸款

中纖長媳農曆年前買內湖億級豪宅　霸氣0貸款

有錢人買房不手軟，近期出現2筆全額用現金支付買豪宅的紀錄，其中還出現中纖集團大家長王朝慶的大媳婦沈嘉瑩，以投資公司名義買下內湖「詠大直」豪宅；另外，大直水岸豪宅少有交易的「代官山」，今年1月也有交易紀錄，不過成交價格不若以往，較同社區過去的成交單價高點，下滑逾2成。

外籍男凌晨墜樓　警尋其女友釐清案情

外籍男凌晨墜樓　警尋其女友釐清案情

新板豪宅成債務抵押品！債主誤判情勢高價收下　鄰居轉手卻跌千萬

新板豪宅成債務抵押品！債主誤判情勢高價收下　鄰居轉手卻跌千萬

全台最高住宅大樓迎來洲際酒店進駐　2021年中確定開幕

全台最高住宅大樓迎來洲際酒店進駐　2021年中確定開幕

7年級「大齡房仲」晚入行　奮力一搏！2年拼成店經理

7年級「大齡房仲」晚入行　奮力一搏！2年拼成店經理

關鍵字：

豪宅房仲劉陳傳住邦佳士得房地產不動產

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 蔡阿嘎 想見你 劉真 反送中 捷運環狀線 Kobe 口罩 寄生上流 畢書盡 韓國瑜 WHO 尹衍樑 王令麟 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

冷血男嗆蔡阿嘎「多留口德才不惹禍」

蔡阿嘎曝案發過程　二伯送醫畫面曝光

酸蔡阿嘎慘遭肉搜！國小師嚇到關臉書

小學師酸蔡阿嘎輕敲兩下　臉書被灌爆

各國口罩禁出口時間軸曝　網讚：沒選錯人

全台3地設「酒精發放機」　每人免費領一瓶

身分證中這4碼吃温野菜可享6折

黑衣男埋伏4hrs「目標疑是蔡桃貴」！蔡阿嘎罕見暴怒

中國科研團隊：「新冠病毒已突變」傳播力不同

酸蔡阿嘎　 小學老師願出面道歉

蔡阿嘎「被鐵鎚狂K摔車」驚恐影片曝光！

拳王泰森招女婿！娶回家就贈與「1000萬美元」

嗆蔡阿嘎小學主任「緊急道歉」臉書關版神隱

伊能靜52歲生日哭了：兒子給我最好的禮物

蔡阿嘎遭黑衣人敲腿　險摔緊抱孕妻

更多

最夯影音

更多
曝公開確診者疫調資訊5大劣處　陳時中為難：是你會坦誠以對嗎

曝公開確診者疫調資訊5大劣處　陳時中為難：是你會坦誠以對嗎
義大利議員戴口罩進國會「被嘲笑」 他爆氣脫口罩怒喊：我去過3個疫區

義大利議員戴口罩進國會「被嘲笑」 他爆氣脫口罩怒喊：我去過3個疫區

幫第一線醫護人員加油打氣！　台南業者親送免費便當超暖心

幫第一線醫護人員加油打氣！　台南業者親送免費便當超暖心

扭臀嗨炸！中警瘋玩「對嘴挑戰」 超狂運鏡全員舞動...犯人甩肩抖翻

扭臀嗨炸！中警瘋玩「對嘴挑戰」 超狂運鏡全員舞動...犯人甩肩抖翻

韓返台打疫苗被拒...媽喊淪醫療人球　蘇怡寧醫師氣炸「直接叫她滾」

韓返台打疫苗被拒...媽喊淪醫療人球　蘇怡寧醫師氣炸「直接叫她滾」

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

新冠肺炎全報導

新冠肺炎全報導

國內海外即時新冠肺炎資訊報給你知，ETtoday與你一同保衛家園。

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面