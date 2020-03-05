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武漢肺炎釀三大產業斷鏈風暴！低成本人力受考驗

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▲▼ 。（圖／記者財訊雜誌攝）

文／杉本柳子 譯／孫蓉萍

電子產業的供應鏈是由各種形態組成的複雜生態系。日本《Diamond Online》鎖定成品組裝企業、電子零組件廠商和代工業者這3種不同的業態，以及總市值高的企業，從中分析武漢肺炎帶來的衝擊。

在成品組裝企業部分（表1），蘋果在供應鏈和銷售兩方面都受到衝擊，中國直營店曾暫停營業，2月14日已經恢復營業。儘管如此，股價跌幅不大。原因應該是蘋果產品的買盤基本上很穩定，武漢肺炎感染擴大期結束之後，產銷兩方面都可望回穩。

相形之下，韓國三星電子的跌幅就很深。三星早先已經把智慧型手機的生產據點從中國移到越南，市場人士原本期待它比蘋果或中國的華為更有優勢；而且在銷售方面，原本在中國的市占率就降低了很多。

請繼續往下閱讀...

三星以為撿到槍　無奈中槍　需求遞延　索尼股價跳水

但意想不到的是，越南政府為防止感染擴大，中越間的陸路運輸受到限制，因此三星越南工廠也等不到中國的零組件。三星在全球銷售的智慧型手機大約一半都在越南生產，如果當地政府持續實施嚴格的防疫對策，可能影響手機出貨。

另外韓國首爾市近郊的高階手機生產工廠2月22日有1名員工確診，工廠緊急停工。這座工廠被認為是2月11日剛發表的摺疊型手機「Galaxy Z Flip」生產工廠。儘管這個機種的產量有限，但從這個例子可以看出，感染擴大對中國以外的事業活動也會造成影響。

索尼的股價跌幅相對較大。關於武漢肺炎的影響，財務長十時裕樹2月4日在財報說明會上表示已有戒心，他說：「對製造、銷售、供應鏈難免會帶來極大影響」。獲利主要來源的影像感測器半導體，多數是賣給中國的智慧型手機工廠，這些需求預料會延後。另外自家產品中，遊戲機也委託代工廠生產，產品供應可能受到影響。

佳能的股價雖也大幅下跌，但更大的原因是1月29日公布的2019年度（1~12月）的財報不如預期。所有領域都沒有達到計畫目標，營收和獲利都大幅減少。

中國的小米科技已預測1~3月的銷量會下滑。主因是手機製造委託的代工廠，無法如預期重新開工。不過另一方面，該公司預料4月以後需求就會反轉增加。美國戴爾和惠普（HP）都委託代工業者生產，但不像蘋果那麼倚賴特定的國家和企業，採取在好幾個國家委託好幾家企業的分散模式，因此股價目前沒受太大衝擊。

而Panasonic因為洗烘碗機等白色家電和電動輔助自行車，受武漢肺炎影響，零組件採購困難。另外江蘇省蘇州市的產業機械工廠，也停工到2月上旬。只是股價意外地穩健，這是因為2月3日公布財報，車用電池業務維持獲利。…(本文節自財訊602期，詳全文)

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