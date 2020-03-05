合庫大舉徵才360人　一般行員年薪75萬元、儲備菁英百萬元！

▲合庫總行。（圖／記者吳靜君攝）

記者吳靜君／台北報導

合庫銀行今（5）日表示，為增強財富管理，已經在第一梯次招募79名理財人員，4月起將開始第二梯次徵才，人才需求360名，其中菁英人才的需求上看45人，創歷年來之最，且年薪、福利、獎金上看百萬元、一般金融人員也有75萬元。

合庫董事長雷仲達表示，為了因應金融業務科技化及多元化的發展需求，合作金庫銀行本次招募總計15類組合計360人。

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海外據點＋雙語分行 儲備菁英需求45人 創歷史新高

其中除招募大學以上學歷的一般金融人員221人外，同時為了配合合庫現於全球共23個海外單位及每年增設2個海外據點，以及雙語分行的設置，將招募具備碩士以上學歷及英文中高級以上的儲備菁英人員，其名額也大幅提高到歷年最多，達到45人，本次儲備菁英人員得視情況分發全台各地，不侷限北部地區，應屆畢業生可以先行報考。

另對合庫對有經驗的轉職者需求，則將招募經驗理財人員46人；資訊、資安類人員35人，及信用卡授權、監控人員13人。

在薪資方面，合作金庫銀行已連續五年經證交所篩選納入「台灣高薪100指數」成分股，以儲備菁英人員為例，試用期滿後第一年，合計年薪、福利、獎金等將近百萬元，一般金融人員正式任用後合計上看75萬元，是應屆畢業新鮮人及轉職人員的最佳選擇。

合作金庫銀行招考的報名期間自4月10日起至4月22日止，預計5月9日筆試，合庫強調，因應新冠肺炎疫情之情形，在考場採取嚴謹的防疫措施與程序，以確保應考人與試務人員等安全。