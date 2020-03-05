　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
財經 財經焦點 房產雲 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產聚焦 | 保險

華航「疫」情生力軍拚數位服務　機器人客服24小時不打烊

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲新冠肺炎（COVID-19）疫情延燒，衝擊旅運需求，華航推出機器人線上客服，加速數位轉型腳步。（圖／華航提供）

▲新冠肺炎（COVID-19）疫情延燒，衝擊旅運需求，華航推出機器人線上客服，加速數位轉型腳步。（圖／華航提供）

記者林淑慧／台北報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情延燒，加速企業數位轉型腳步。國籍航空龍頭華航今（5）日宣佈，在官網、APP同步推出機器人客服服務，旅客可在線上隨時選位、訂特別餐或查詢票價，在防疫期間提供旅人零時差的數位服務。

華航主管表示，旅客可利用語音及文字輸入與機器人客服互動，主題式交談進行各項詢問，包括查詢航班資訊與動態（包括報到櫃檯、登機門、行李轉盤、剩餘飛時）、會員資訊等常見問題，更領先業界提供選位、特別餐及票價查詢服務。

請繼續往下閱讀...

華航機器人客服系統運用微軟LUIS語意辨識大腦來理解對談內容，旅客可使用口語化方式詢問，如「我要查下下周三台北到東京」、「聖誕節台北飛倫敦」，多樣化日期表示或特定節日等情境來查詢航班資訊，感受更智慧、便利及人性化的互動。

旅客經由機器人客服查詢票價後再至官網或APP進行訂位購票，不受限於電話客服上班時間或滿線情況，更不用親自臨櫃辦理，讓旅客更具彈性的使用數位服務。

華航表示，機器人客服上線初期提供繁體中文服務，未來將陸續新增其他語系。歡迎旅客下載華航APP，可便捷預辦登機、存取電子登機票證與票券夾、輕鬆管理個人化行程與會員哩程。

ET快訊
員警擔憂氣吹到手上染疫　徐國勇：取消全國性酒測
二伯住院中動怒了！開戰黑衣惡煞「絕不原諒」…憔悴與蔡桃貴視訊
至尊公主號1乘客死於新冠肺炎！船上21人冒症狀　美急下令暫停
韓粉嗆蔡阿嘎「囂張過頭」被肉搜！緊急道歉退團　105字懺悔：
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

「疫」拳重擊旅運需求緊縮　專家預估下周油價再跌「加油再等等！」

夜市券帶動六倍旅遊人潮　經濟部：創造10億商機效益

「疫」窩瘋！王品新品牌掀排隊潮　和牛涮搶攻300億火鍋商機

振興券抵用券發千元才夠用？　經長：量力而為、不浮濫為原則

防疫優先「這款」額溫槍禁出口　經濟部：體溫計可申請專案放行

防疫酒精衝一波！台糖75%酒精全聯明天開賣

病毒嚇趴市場信心　海運資優生驚見2月虧損「2016年9月以來首見！」

防疫口罩為何還能從台灣出口？經濟部回應了「國內供應優先！」

振興抵用券來了！結合國民旅遊「每房」給予600至800元、可跨區使用

疫情衝擊影視產業大陸祭補貼　VHQ：三月底將恢復開拍作業

曝公開確診者疫調資訊5大劣處　陳時中為難：是你會坦誠以對嗎

義大利議員戴口罩進國會「被嘲笑」 他爆氣脫口罩怒喊：我去過3個疫區

幫第一線醫護人員加油打氣！　台南業者親送免費便當超暖心

扭臀嗨炸！中警瘋玩「對嘴挑戰」 超狂運鏡全員舞動...犯人甩肩抖翻

韓返台打疫苗被拒...媽喊淪醫療人球　蘇怡寧醫師氣炸「直接叫她滾」

造訪米其林廚神戈登「地獄廚房」 咬下酥皮威靈頓牛排銷魂爽皺眉

孫子開車出去玩「拒收油錢」！　阿嬤森77強勢塞錢：給我閉嘴

日本安倍晉三會議上「狂咳」　旁邊官員眼神嚇崩拉口罩！

「時間就是金錢！」不滿買口罩等太久 婦人爆走飆罵藥師：不高興就不要做

最愛垃圾車！萌娃倒垃圾誤拋飛 遇清潔隊員神助攻網讚：Nice Play

合庫大舉徵才360人　一般行員年薪75萬元、儲備菁英百萬元！

台股大漲122點！電金傳產齊助攻　台股收復11,500點大關

華航「疫」情生力軍拚數位服務　機器人客服24小時不打烊

「疫」拳重擊旅運需求緊縮　專家預估下周油價再跌「加油再等等！」

夜市券帶動六倍旅遊人潮　經濟部：創造10億商機效益

Fed救市緊急降息2碼　星展估標普500指數跟著恆生國企指數走

逾7成勞工有長照安排假需求　僅24％雇主同意

疫情對台經濟衝擊大　國發會：3月底前不能平息會更嚴重

CIP宣布彰芳西島風場融資到位　25家國內外金融機構超額認購

營養午餐業者兼營小生意　營業稅計算鬆綁

馬力是車名的一半　Honda S2000「終極改裝版」賽車將被拍賣

快訊／恭喜！凱蒂佩芮薄紗側身露孕肚　親口認了「寶寶夏天出生」升格當媽

游錫堃抱怨QR code巡邏箱　柯文哲：2018年就全面E化了

老師向蔡阿嘎道歉後還是「被出征」　任職國小電話被打爆…無辜受牽連

19.7公分狠角色！　「迷你酷斯拉」大角蜥眼噴2米血毒液保命

陸學者：蔡政府傷了大陸民意「疫情後兩岸關係更惡化」

合庫大舉徵才360人　一般行員年薪75萬元、儲備菁英百萬元！

錄影結束、燈都暗了⋯BTS柾國還在台上！　幫工作人員清道具

呂士軒夜店帶氣氛出奇招　突然卡歌「唱生日快樂」吸睛

國1北向352.3K大貨車靠邊想檢查　小客車擦撞衝出邊坡起火燃燒剩軀殼

蔡阿嘎遇襲！騎機車載孕妻二伯　北投遇黑衣人埋伏鐵鎚狠砸

財經熱門新聞

即／初選明朗　美股道瓊大漲700點

9、10月期中獎發票兌領明日到期　2位千萬大獎得主別錯過財神爺！

台新少主正妹妻曝光！　驚人身世起底

處理器遭攻擊　聯發科：已推強制性補丁程式

拒包線　台廠：口罩原料台灣優先

防疫口罩為何還能從台灣出口？經濟部回應了「國內供應優先！」

台灣菸酒公司預計招募710人！從業職員月薪3萬8起跳

「疫」窩瘋！王品新品牌掀排隊潮　和牛涮搶攻300億火鍋商機

防疫酒精衝一波！台糖75%酒精全聯明天開賣

台酒防疫酒精　一般企業不在優先供貨之列

振興券抵用券發千元才夠用？　經長：要量力而為

換美元更便宜了！　台銀牌告現金賣出價創7週新低

呂芳銘投資TBC違背承諾！NCC要求改善財務

台股早盤上漲逾百點！美股飆高逾千點　激勵台股站上11,500點

更多熱門

相關新聞

沙烏地阿拉伯暫緩25疫情國入境　外交部：已表達嚴正關切

沙烏地阿拉伯暫緩25疫情國入境　外交部：已表達嚴正關切

外交部發言人歐江安5日上午於記者會上表示，沙烏地阿拉伯政府為避免新冠病毒疫情擴散，暫緩中國、義大利、香港、澳門、日本、韓國、泰國、馬來西亞、印尼、新加坡、菲律賓、越南、印度及我國在內等25個傳出疫情國家或地區的旅客持觀光簽證入境。

肺炎疫情一蘭用1招「逆勢成長」

肺炎疫情一蘭用1招「逆勢成長」

政院拍板！41.25億因應就業措施　無薪假最高補貼11K

政院拍板！41.25億因應就業措施　無薪假最高補貼11K

開學7天百名學生　通報有發燒　

開學7天百名學生　通報有發燒　

防疫優先！台南329檔期推案不到5個　「外地建商」最敢衝

防疫優先！台南329檔期推案不到5個　「外地建商」最敢衝

關鍵字：

武漢肺炎新冠肺炎華航機器人

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 想見你 劉真 反送中 捷運環狀線 Kobe 口罩 寄生上流 畢書盡 韓國瑜 WHO 台北捷運廣告刊登 尹衍樑 澳洲大火 王令麟 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

冷血男嗆蔡阿嘎「多留口德才不惹禍」

蔡阿嘎曝案發過程　二伯送醫畫面曝光

小學師酸蔡阿嘎輕敲兩下　臉書被灌爆

酸蔡阿嘎慘遭肉搜！國小師嚇到關臉書

全台3地設「酒精發放機」　每人免費領一瓶

各國口罩禁出口時間軸曝　網讚：沒選錯人

黑衣男埋伏4hrs「目標疑是蔡桃貴」！蔡阿嘎罕見暴怒

中國科研團隊：「新冠病毒已突變」傳播力不同

身分證中這4碼吃温野菜可享6折

酸蔡阿嘎　 小學老師願出面道歉

陳時中：逾680家藥局口罩賣不完

拳王泰森招女婿！娶回家就贈與「1000萬美元」

蔡阿嘎載孕妻遇襲　黑衣人埋伏鐵鎚狠砸

劉真傳腦部持續出血「急裝人工心臟肺臟」！

嗆蔡阿嘎小學主任「緊急道歉」臉書關版神隱

更多

最夯影音

更多
曝公開確診者疫調資訊5大劣處　陳時中為難：是你會坦誠以對嗎

曝公開確診者疫調資訊5大劣處　陳時中為難：是你會坦誠以對嗎
義大利議員戴口罩進國會「被嘲笑」 他爆氣脫口罩怒喊：我去過3個疫區

義大利議員戴口罩進國會「被嘲笑」 他爆氣脫口罩怒喊：我去過3個疫區

幫第一線醫護人員加油打氣！　台南業者親送免費便當超暖心

幫第一線醫護人員加油打氣！　台南業者親送免費便當超暖心

扭臀嗨炸！中警瘋玩「對嘴挑戰」 超狂運鏡全員舞動...犯人甩肩抖翻

扭臀嗨炸！中警瘋玩「對嘴挑戰」 超狂運鏡全員舞動...犯人甩肩抖翻

韓返台打疫苗被拒...媽喊淪醫療人球　蘇怡寧醫師氣炸「直接叫她滾」

韓返台打疫苗被拒...媽喊淪醫療人球　蘇怡寧醫師氣炸「直接叫她滾」

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

新冠肺炎全報導

新冠肺炎全報導

國內海外即時新冠肺炎資訊報給你知，ETtoday與你一同保衛家園。

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面