華航「疫」情生力軍拚數位服務　機器人客服24小時不打烊

▲新冠肺炎（COVID-19）疫情延燒，衝擊旅運需求，華航推出機器人線上客服，加速數位轉型腳步。（圖／華航提供）

記者林淑慧／台北報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情延燒，加速企業數位轉型腳步。國籍航空龍頭華航今（5）日宣佈，在官網、APP同步推出機器人客服服務，旅客可在線上隨時選位、訂特別餐或查詢票價，在防疫期間提供旅人零時差的數位服務。

華航主管表示，旅客可利用語音及文字輸入與機器人客服互動，主題式交談進行各項詢問，包括查詢航班資訊與動態（包括報到櫃檯、登機門、行李轉盤、剩餘飛時）、會員資訊等常見問題，更領先業界提供選位、特別餐及票價查詢服務。

請繼續往下閱讀...

華航機器人客服系統運用微軟LUIS語意辨識大腦來理解對談內容，旅客可使用口語化方式詢問，如「我要查下下周三台北到東京」、「聖誕節台北飛倫敦」，多樣化日期表示或特定節日等情境來查詢航班資訊，感受更智慧、便利及人性化的互動。

旅客經由機器人客服查詢票價後再至官網或APP進行訂位購票，不受限於電話客服上班時間或滿線情況，更不用親自臨櫃辦理，讓旅客更具彈性的使用數位服務。

華航表示，機器人客服上線初期提供繁體中文服務，未來將陸續新增其他語系。歡迎旅客下載華航APP，可便捷預辦登機、存取電子登機票證與票券夾、輕鬆管理個人化行程與會員哩程。