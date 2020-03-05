謝金河：又見百年一遇的大逃殺

【文／謝金河】

武漢肺炎疫情不斷蔓延擴大，先從中國傳遍各省，接著再從中國傳遍到全世界，到目前為止，全球有七四個國家遭受到武漢肺炎的襲擊，看著確診病例及死亡人數不停上升，就像股票行情不斷跳動、不停地創新高一般，當然疫情也重創全球資本市場。

全球資本市場慘烈的跌勢

到三月四日清晨為止，全球確診病例高達九二七九四例，遠遠超過二○○三年SARS的八○九六例，而且，死亡人數三一六六人，也遠超過當年的七七四人。除了中國是疫情核心，確診八○二六一人、死亡二九四七人外，全球本來有日本、南韓、義大利、伊朗四個大破口，但日本把鑽石公主號的引信移除，病例上升已受到控制，但其他三個國家仍不停上竄，其中南韓增加數百病例，已達五一八六個確診病例及三一人死亡的慘劇，大多已形同失控的危城，始作俑者天地教教主下跪道歉求饒。

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另外，義大利也因為溫州商人聚集，疫情上衝，到現在有二五○二個確診病例，造成七九人死亡，而且，法國、德國、西班牙也快速跟進，法國確診病例上升到二一二例，已有四個人死亡。德國確診超過一九○人。西班牙有一五一人確診，出現一死。美國則有一一八個病例，高達九人死亡。而中東的伊朗快速惡化，目前病例二三三六例，七七人死亡，已是全球致死率最高的國家，而中東的科威特、巴林、伊拉克病例快速上升，連以色列都達十例。

如果把這個疫情當成一個路徑，中國是核心，日本、南韓、義大利、伊朗是決堤的破口，像日本最大源頭來自鑽石公主號，而義大利來自溫州，然後從義大利擴散至歐洲全境。中東則是一帶一路的核心國家，伊朗是核心，如今成了重災區，現在疫情不斷地擴散，何時才會達到終點，沒有人能給答案。

全球資本市場置身在這個超級大利空當中，後果不問也可以知道，上周全球股市上演幾十年來最可怕的慘劇。歐美股市包括美國、德國、法國、義大利、荷蘭、瑞士等國都在一周之內重挫逾十二％以上，這是一九八七年全球股災以來，全球資本市場最慘烈的當周跌勢。特別是美國股市單周有兩個交易日重跌逾千點，有人翻出川普在擔任美國總統前曾批評在任的美國總統，說美股若單日下跌逾千點，那個總統應該放進加農砲，射向太陽。上周這個情況川普要被送進兩次，因此，美國Fed也快馬加鞭，迅速宣布降息兩碼，但基本面的利空是不爭的事實，即便美國Fed降息，道瓊指數在三月三日仍大跌七八五．九一，跌幅達二．九四％，相較於三月二日美股大漲一二九三．九六，這是金融海嘯以來最大的漲點，這也可以看出在政府放錢與基本面慘澹當中，美股在年線下仍然呈現多空拔河的態勢。

大災難驟然而至，這是考驗政府國家治理的重要時刻，政府處理得宜，可以凝聚人心，團結士氣，國家可以度過危機。反之，若處置不當，可能動搖國本，危及政權。現在全球每天公布的確診病例及死亡人數成了最直接的抗疫成績單，台灣與對岸往來頻繁，原來大家都會覺得台灣一定是重災區，但是到現在為止，台灣的四十二個確診、一死，是非常亮眼的成績單，陳時中領軍的抗疫團隊得到極高評價，連帶地蔡總統、蘇內閣也有很高的評分，而台灣人的主權主體意識也拉升到最高，八三％的人認為自己是台灣人，這是史上最高的主權認同。

台灣抗疫獲得高評價

相對來看，這次鑽石公主號讓日本健康大國的形象受傷，安倍聲望下滑，危及東京奧運的主辦。另外，南韓這次營造友中形象，也讓自己身陷險境，文在寅總統聲望重創，有上百萬南韓人民要罷免文在寅。而這次疫情導致美股重挫，也危及川普的競選連任，可以看出武漢肺炎是一場可怕的瘟疫，衝擊到國家的命運。

對股市來說，這也是一面照妖鏡，像美國各大指數中道瓊跌到年線下，有走空疑慮，S&P 500在年線掙扎，Nasdaq在半年線與年線之間，費城半導體在年線上，相對強勢。從這個角度看，歐洲的挪威、西班牙、比利時、希臘、義大利、法國、荷蘭、德國都陷入空頭格局。亞洲的印尼、菲律賓、馬來西亞、新加坡頻創新低，連最強的印度也跌破年線，日本、南韓也失守，香港經歷了反送中抗爭，再經過這次肺炎疫情，形同二次傷害，在中、港、台三地最弱，而台股仍力守在年線與半年線之間，仍然相對強勢，深圳Ａ股在科技股領軍中表現最堅穩，也就是說，在經過疫情一個多月來的衝撞與激盪，全球股市正處在多空關鍵臨界點，這場多空交戰對決兩個主線。

一個是疫情造成的產業斷鏈危機，會影響多大的基本面，尤其是交通往來，封城不斷上綱，對人流帶來重大傷害，觀光業、百貨、航空、旅遊、餐飲鐵定是不會好的，華航已率先跳出來告急，這是基本面的考驗。另一個是各國為了對抗疫情的救急大動作，這包括疫苗的研發及降息救股市的動作。三日Fed臨時宣布降息兩碼，基本利率降到一．二五～一．五％之間，美國十年期公債殖利率已跌破一％。三○年債也降到一．五五％左右，這是美國史上最低的利率水準，殖利率急跌的時候，股市的高殖利就會率先顯示投資價值，台股可能相對受惠。

根留台灣的業者逆勢而起

對企業來說，這場疫情也是考驗經營者的關鍵時刻，股價的位置已告訴大家，這次疫情有七、八成公司股價都跌破年線，像首當其衝的雲品創了四三．三元上市新低，雄獅也跌到六四．一元，王品跌到六四．六元，85℃的美食ＫＹ創了八八．八元新低，大家很少注意到的誠品從最高的二八○跌到剩下九四元。（全文未完）

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