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谷底反彈神救援

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（圖／先探投資週刊 提供）

新冠病毒疫情擴散，美國聯準會降息兩碼，為新一輪的貨幣寬鬆政策拉開序幕，預期各國央行將紛紛跟進，可望為股市帶來正面力量，然而在疫情獲得控制之前，震盪仍恐難避免，卻也是逢低布局優質股的好時機。

【文／黃俊超】

台灣將SARS的經歷轉換為養分，面對肆虐全球的新型冠狀病毒，在與中國距離與關係如此親近下，至今確診仍僅四○餘例，顯示政府與全民防疫成效頗豐，然而仍需高度留意零星社區與醫院院內感染，全球疫情也離控制還有一段差距，尤其已蔓延這歐洲、中東甚至美國，投資之前「賺錢有數、性命要顧」。

二月二十四至二十八日當周，美國道瓊指數最多下跌達四三一一點、十四．八七％，其中二十七日下跌一一九○點創單日最大跌點，同時間S&P 500最大跌幅為十四．四四％，兩者皆跌破年線，Nasdaq十三．七％、費城半導體十五％，在年線附近止跌，台股因休市於三月二日見低點，五個交易日最大跌幅五．四五％。

請繼續往下閱讀...

放錢大賽再次展開

歐洲德國單周最高跌幅十三．六六％、法國十三．二七％，亞洲的日本股市十．五六％，南韓八．四二％，恐慌指數（ＶＩＸ）一度強升至四八．七，而中國上證、深圳與香港跌幅較輕。歐美股市下跌，明顯是在疫情向中國以外蔓延後，真正遇到才知道痛，連日下跌，逼使美國總統川普以及聯準會動了起來。

中國股市開紅盤當日重挫，其他交易日表現卻像是疫情不在我家一樣強勁，背後最大原因，除了習近平針對防疫與復工分別提出七點、八點要求，並推出「再融資新規」與「ＭＬＦ降息」政策，而最大重點就在於砸大錢，根據媒體報導，人行除調降基準貸款利率外，至二月下旬至少已注資逾二○○○億美元。

中國股市大跌，政府砸大錢救市，美國股市大跌，資本主義運行已久，當然也是準備齊全。總統川普要求藥廠加速研發疫苗，這當屬對民眾的信心喊話，最快可能也要到明年，然重點是施壓聯準會，川普表示美國利率仍太高，聯準會應該扮演全球領導者角色，拿回利率主動權，同時也表態相信股市會漲回來。

時間回到二月二十八日美股收盤前最後三○分鐘，道瓊與S&P 500指數大幅收斂跌點，Nasdaq與費城半導體指數最終翻紅，三月二日道瓊更是創下史上最大漲點的一二九三點，這傑出的一手來自於聯準會，主席鮑威爾表示新冠肺炎疫情對美國經濟構成不斷變化的風險，聯準會準備將於必要時調降利率支持經濟。

美國緊急降息兩碼

不待三月中的ＦＯＭＣ會議，聯準會於三月三日迅速調降聯邦基金利率兩碼至一～一．二五％，鮑威爾並表示美國經濟前景面臨的風險發生實質性變化，因此放寬貨幣政策，為經濟提供更多的支持；美國財長梅努欽則向美國眾議院籌款委員會表示，七大工業國財長和央行行長已同意，將竭盡所能抑止經濟損害。

此次防疫不如國際預期的日本，首相安倍晉三提出修法，預備宣布進入緊急狀態，央行總裁黑田東彥也表態將適當實施金融市場調節與資產購入，並宣布二周內自金融機構買進國債，在公開市場操作挹注五○○○億日圓。高盛經濟學家預期加拿大、英國、澳洲、紐西蘭、挪威、印度、南韓、歐洲央行以及瑞士央行，都將降息十～一○○個基點。全球央行大放水！

聯準會降息兩碼，理當為股市帶來正面效益，不過美國股市當日盤中急拉後最終反向走跌，市場理由是此舉加劇疫情衝擊經濟疑慮，然而對於長線來說，在低利率甚至負利率的環境下，資金更為寬鬆，將可望帶來支撐效果，但是，也必須留意總體經濟若出現惡化，則兩股力量對決，將使波動幅度更為激烈。（全文未完）

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（圖／先探投資週刊 提供）

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